Uomini e donne è terminato da neppure una settimana, ma i media non smettono di occuparsi dei suoi più discussi protagonisti. La frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, per esempio, tiene banco sulle riviste e i siti di Gossip soprattutto a causa dei 44 anni di differenza che separano i due. Il ragazzo, intervistato di recente sul suo rapporto, ha difeso a spada tratta l'interesse che dice di nutrire nei confronti della dama del trono over.

Tra Gemma e Nicola armonia anche dopo Uomini e Donne

La fine della stagione 2019/2020 di Uomini e Donne non ha impedito ai suoi più recenti protagonisti di continuare a campeggiare sui settimanali di gossip per le loro storie d'amore.

A catturare maggiormente l'attenzione dei curiosi, sono senza dubbio Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, che da circa un paio di mesi si stanno frequentando contro il parere di molti.

A far storcere il naso su questa conoscenza è soprattutto la grande differenza d'età che c'è tra i due: la torinese ha 70 anni, mentre il suo corteggiatore appena 26.

Sull'ultimo numero del magazine ufficiale della trasmissione, il giovane Sirius ha provato a difendere il suo legame con la dama del trono over dagli attacchi che riceve ogni giorno da più parti.

Al giornalista che gli ha chiesto come vanno le cose tra lui e Gemma, ora che il dating show al quale partecipano è in vacanza, l'ufficiale di Marina ha risposto: "Tra noi c'è complicità e parliamo di tantissimi argomenti.

Ci arricchiamo a vicenda e non ci sono mai lunghi silenzi".

La famiglia di Sirius a favore di Gemma di Uomini e Donne

"La mia famiglia continua ad appoggiarmi. Mia madre è stata felice di sentire Gemma telefonicamente", ha aggiunto Nicola nell'intervista esclusiva che ha rilasciato di recente a Uomini e Donne Magazine.

Il supporto delle persone care, però, sembra essere quasi l'unico che il ragazzo sta ricevendo da quando si è saputo che intende conquistare il cuore della 70enne Galgani.

A chi lo accusa di stare vicino alla protagonista del trono over soltanto per farsi vedere in televisione, Vivarelli ha risposto: "Mi ha disturbato perché non è vero.

Non sono lì per visibilità e non la sto prendendo in giro. Lei sente il mio interesse, e questo mi basta".

Sirius si è anche lamentato delle troppe battute che Tina Cipollari ha fatto su un'eventuale intimità tra lui e la torinese: secondo il giovane, infatti, in pubblico non si dovrebbero mai affrontare argomenti così delicati e riservati.

Coppie di Uomini e Donne vicine a Temptation Island

L'idillio tra Gemma e Nicola procede a tal punto bene che i due si sono anche scambiati un bacio a stampo quando erano in taxi: è stata Gemma Galgani a raccontare delle tenerezze che ci sono state tra lei e Vivarelli, tutte con indosso la mascherina.

I due protagonisti del trono over potrebbero presto tornare in tv: si dice, infatti, che la frequentazione tra la dama e il 26enne ufficiale di Marina potrebbe presto essere messa a dura prova a Temptation Island.

Anche un'altra coppia che è nata di recente nel dating show di Maria De Filippi pare sia vicina a partecipare al reality condotto da Filippo Bisciglia: si tratta di Giovanna Abate e Sammy Hassan, che si sono fidanzati meno di dieci giorni fa dopo un lungo e tortuoso corteggiamento.

Le registrazioni del format Mediaset dovrebbero iniziare attorno al 20 giugno in Sardegna, mentre la messa in onda della prima puntata è prevista per martedì 7 luglio in prima serata su Canale 5. Soltanto allora scopriremo se nel cast della nuova edizione di T.I. ci saranno volti di U&D oppure no.