Prosegue inarrestabile il successo di Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier, in onda ogni domenica pomeriggio su Rai 1, fino al 28 giugno, è da record. Settimana dopo settimana, infatti, assistiamo a uno share sempre più alto. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda il 14 giugno, il programma di Mara ha raggiunto il 22% di share e picchi di più di 3 milioni di telespettatori. Record stagionale, insomma. Il periodo per la veneziana non è dei più semplici. Tutti sappiamo, infatti, del brutto incidente che l’ha colpita. A fine maggio è caduta dalle scale e si è rotta un piede. Dalla puntata del 31 maggio va in onda con la gamba ingessata.

Come sempre, però, non sono mancate le critiche. Sono stati diversi conduttori della stessa azienda della Venier, a ironizzare sulla sua caduta.

Timperi e Ippoliti contro Mara Venier

Ricordiamo che, nei giorni scorsi, Mara Venier è stata vittima di una ironia non proprio tenera. Nel programma di Rai 1 del weekend, UnoMattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha dichiarato che gli ascolti record della Venier sarebbero dovuti unicamente alla sua condizione fisica. Anche il conduttore del programma, Tiberio Timperi, sembra aver sostenuto l’idea del collega. ‘Ma mica conduce con i piedi’, ha detto Timperi. Questa ironia, però, non è piaciuta a Mara Venier. Proprio nel corso della puntata di ieri, in occasione di un’intervista a Stefano De Martino, la veneziana ha precisato di non aver apprezzato le battute dei suoi colleghi.

Non è finita qui. A parer di Mara, quella di Ippoliti e Timperi è un’ironia becera. Come era prevedibile, anche sul web è successo il caos. Sono stati davvero tanti i personaggi che si sono schierati a sostegno della conduttrice. Prima fra tutti Monica Setta. La giornalista romana conduce proprio con Tiberio Timperi UnoMattin Weekend.

Secondo lei sono state parole fuori luogo che non andavano rivolte ad una collega.

Mara ospita a Domenica In Stefano De Martino

Nel corso dell’ultima puntata di Domenica In, sono stati tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Tra questi c’è stata anche Eleonora Daniele che ha presentato, per la prima volta in pubblico, la sua piccola Carlotta.

Ospite anche Stefano De Martino. Ricordiamo che il ballerino sarà impegnato, a partire da martedì 16 giugno, con la nuova edizione di Made In Sud. È stata la Venier a non perdere occasione per lanciare una frecciatina ai suoi colleghi di palinsesto. Inoltre non sono mancati momenti di risate, divertimento ma anche di emozioni e riflessioni sincere. Gli ascolti hanno dato soddisfazione alla padrona di casa: più di 3 milioni di persone hanno visto la puntata di ieri.