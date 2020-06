Potrebbe esserci di nuovo aria di crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: a scatenare il dubbio dei fan è stata una frase postata in una Instagram Story. L'ex dama del trono over di Uomini e donne, infatti, ha fatto riferimento al tempo, indicandolo come il dono più prezioso che si può ricevere da chi si ama. Tale affermazione è stata sufficiente a far pensare che Riccardo non dedichi abbastanza spazio alla fidanzata, ma per il momento di tratta solo di supposizioni visto che i diretti interessati non sono intervenuti per dire la loro in merito.

Ida sui social: 'La cosa più preziosa è il tempo'

'La cosa più preziosa che puoi ricevere da chi ami è il suo tempo', ha scritto Ida riportando una frase appartenente a David Grossman. L'aforisma poi continua affermando che non vi è bisogno di oggetti materiali, ma solo di passare il proprio tempo con la persona per la quale si prova un sentimento molto forte. La Platano, quindi con tale farse potrebbe aver mandato una frecciatina a Riccardo: non sarebbe la prima volta che l'ex dama utilizza i social per esporre un suo disagio.

La frase si conclude affermando che il tempo donato è solo della persona che lo riceve, che sia un'ora o una vita resta comunque un momento prezioso. Cosa sarà successo a Ida?

Le ultime notizie della coppia sono relative al collegamento fatto dalla coppia con Gemma Galgani durante le chat che la torinese aveva con i suoi corteggiatori anonimi. I due avevano affermato di aver passato la quarantena insieme e nonostante alcune discussioni, tutto procedeva per il meglio.

Cosa è successo tra Ida e Riccardo?

Nel frattempo, non vi sono state ulteriori notizie: Riccardo era tornato a Taranto per poter vedere la sua famiglia, ma evidentemente non ha fatto ancora ritorno a Brescia dalla fidanzata. Sarà questo che avrà fatto irritare tanto la Platano? Non vi sono risposte chiare in merito, e se durante l'emergenza sanitaria i due avevano fatto una diretta social per chiarire che tutto procedeva per il meglio, al momento a parte la frase di Ida, tutto tace.

Si innescherà una guerra social come quella che ha coinvolto Pamela Barretta e Enzo Capo? L'unica certezza è che solo attraverso i rispettivi profili Instagram di Ida e Riccardo si potrà sapere qualche notizia in più sulla coppia, visto che le registrazioni di Uomini e Donne della stagione sono terminate. Non è escluso in ogni caso che, vista la possibilità di viaggiare liberamente per l'Italia, Guarnieri non raggiunga di nuovo la sua fidanzata donandole tutto il tempo e le attenzioni di cui l'ex dama ha bisogno. I follower, intanto, non possono che sperare che non vi sua stata alcuna lite e che la Story di Instagram non abbia alcun rapporto con la relazione che stanno vivendo i due ex volti del trono over.