Secondo le anticipazioni della soap "Una vita", nelle puntate che andranno in onda in Spagna da lunedì 8 a venerdì 12 giugno Laura si rifiuterà di danneggiare Felipe e quindi deciderà di cambiare la sua versione dei fatti al processo. Intanto, Felipe berrà il veleno della cameriera e finirà in coma.

Laura non vuole danneggiare Alvarez Hermoso

Nelle puntate che andranno in onda questa settimana, Laura si rifiuterà di danneggiare l'avvocato Alvarez Hermoso e quindi deciderà di cambiare la sua deposizione. Nel frattempo, Ildefonso e Marchese discuteranno molto animatamente e il secondo rimprovererà suo nipote per non essere stato sincero con Camino fin dal primo momento.

Invece, Felicia proporrà a sua figlia di chiedere l'annullamento del suo matrimonio, ma Camino si arrabbierà molto per questa idea. Poco dopo, la giovane donna tornerà a casa, ma scoprirà che suo marito non sarà all'interno dell'abitazione e sarà molto preoccupata.

Intanto, tra le strade del paesino spagnolo Antoñito e Ramón litigheranno davanti a tutti gli abitanti e questa volta le loro mogli Lolita e Carmen faranno fronte comune contro il comportamento dei loro mariti. Nel mentre, Laura tornerà a casa e si offrirà di cambiare ciò che avrà detto in un primo momento al processo. Dall'altro lato, Javier cercherà di fermare Genoveva che sarà più determinata che mai a parlare con suo marito.

Felipe berrà il veleno e finirà in coma

Nel frattempo però, l'avvocato Alvarez Hermoso berrà il veleno che gli aveva precedentemente dato Laura, sbatterà la testa e cadrà a terra. La cameriera andrà a casa di Felipe per dirgli che avrebbe cambiato la sua versione al processo, ma lo troverà privo di sensi e chiederà aiuto.

Nel frattempo, Velasco farà in modo che la Salmeron non vada dall'avvocato Alvarez Hermoso.

Invece, il litigio tra Roman e suo figlio sarà sulla bocca di tutti e quindi il Palacios senior prenderà una decisione drastica per il bene di tutti i componenti della sua famiglia.

Infine, Genoveva si chiarirà con Velasco, in quanto sarà convinta che sua marito sia già partito per Cuba, ignara che le condizioni dell'avvocato non miglioreranno e in ospedale il dottore dirà a Laura che l'uomo sarà in coma.

Velasco minaccerà nuovamente Laura

Ad Acacias 38 tutti verranno a conoscenza del ricovero di Felipe e Ramon e Liberto saranno sorpresi che a prendersi cura del loro amico ci sia proprio Laura. Intanto, Camino sarà sempre più preoccupata per la scomparsa di suo marito e Anabel la conforterà nel miglior modo possibile.

Successivamente, Ramón deciderà di abbandonare la politica per evitare scontri familiari, ma non appena prenderà questa decisione, Lolita noterà che Antoñito non sarà per niente felice della decisione del padre.

Infine, Genoveva riceverà la notizia che suo marito sarà ricoverato in ospedale, mentre Velasco attaccherà Laura in mezzo alla strada e le ricorderà che lui voleva che Felipe fosse morto e non finisse in coma.