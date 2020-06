Mercoledì 10 giugno debutterà su Canale 5 alle ore 14:45 la soap turca Daydreamer - Le ali del sogno. I protagonisti sono Can Yaman nei panni di un affascinante fotografo, e Demet Ozdemir che interpreta Sanem, una ragazza che sogna di diventare una scrittrice.

Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno riportano che Sanem, pur di non sposare Muzaffer, cercherà un lavoro e lo troverà nell'azienda pubblicitaria presso la quale è impiegata anche la sorella.

Sanem non vuole sposarsi con Muzaffer

La prima puntata di Daydreamer inizierà con Sanem che nel negozio di famiglia scriverà sul suo diario "Che c'è di male nel sognare?".

La ragazza, infatti, sogna di diventare una scrittrice e di vivere alle isole Galapagos, ma in realtà non si impegna affinché i suoi desideri diventino realtà.

I genitori, preoccupati per il futuro della figlia, acconsentiranno alle nozze con Muzaffer. Questi metterà al corrente Sanem dell'intenzione di volerla sposare, ma la ragazza resterà spiazzata e chiederà lumi al padre e alla madre che le confermeranno che non si tratta di uno scherzo. La giovane, a questo punto, per evitare di convolare a nozze con un uomo di cui non è innamorata, si metterà alla ricerca di un lavoro.

Verrà assunta dall'azienda presso la quale lavora la sorella Leyla, e di lì a poco conoscerà Can, figlio del proprietario.

Il fotografo sarà rientrato da poco da uno dei suoi viaggi intorno al mondo.

La festa per i 40 anni dell'azienda

Verrà organizzata una festa per i 40 anni dell'agenzia pubblicitaria, ma non tutto andrà per il verso giusto. Al party si presenterà un ospite sgradito che cercherà di mettere in cattiva luce il signor Aziz.

Intanto Metin, il legale dell'imprenditore, svelerà ai figli Can ed Emre il vero motivo che si nasconde dietro la crociera del padre. Quest'ultimo deciderà di andare in pensione e di lasciare l'azienda ai figli, con Can che ne diventerà il massimo dirigente.

I genitori di Sanem non annulleranno la cena con la famiglia di Muzaffer per il fidanzamento ufficiale perché saranno ancora in attesa che la figlia dimostri loro di essere diventata più matura e responsabile.

Can, subentrato al padre nella gestione degli affari di famiglia, dovrà cambiare vita: da fotografo abituato a girare il mondo, si vedrà costretto a restare in città per dirigere l'azienda. Il suo primo obiettivo sarà quello di individuare la spia che vuole mandare in rovina l'attività. A tale scopo, introdurrà una serie di stringenti misure di sicurezza.