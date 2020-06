Come la maggior parte dei programmi televisivi e delle soap opera, anche il Paradiso delle signore è stato costretto a fermarsi con il lockdown. L'ultima puntata andata in onda è stata la numero 135, la quale ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso nell'attesa di scoprire come si sarebbero evolute molte vicende.

Ad ogni modo, pare che l'attesa stia finalmente per terminare. l'attrice Giulia Arena, che nella soap opera interpreta il personaggio di Ludovica Brancia, ha rilasciato un'intervista a L'Italia che fa, trasmissione condotta da Veronica Maya. In tale occasione ha spiegato che la serie tornerà in onda a settembre.

Giulia Arena svela quando ritornerà il Paradiso delle signore: il 30 giugno si riprende a girare

Buone notizie per i fan del Paradiso delle signore, Giulia Arena ha rivelato nel corso di un'intervista, tenutasi il 10 giugno nel programma di Veronica Maya, che le registrazioni della soap stanno per ripartire. La protagonista ha ammesso: "Proprio oggi mi ha chiamato il produttore per confermarmi che ricominceremo a girare il 30 giugno". Per quanto riguarda la messa in onda su Rai 1 delle nuove puntate, invece, l'attrice ha detto: "Torneremo finalmente nelle case di tutti a inizio settembre". La soap opera, ovviamente, ripartirà da dove si era interrotta e darà luogo alla quinta stagione.

Le precedenti dichiarazioni di Eleonora Andreatta

Il direttore Rai Fiction Eleonora Andreatta, nel corso di un'intervista di alcune di settimane fa, aveva rassicurato i fan dicendo che la soap si sarebbe presa solo una piccola pausa per rispettare la normativa vigente in termini di emergenza sanitaria.

Ad ogni modo, se le riprese si sono fermate, lo stesso non può dirsi per la sceneggiatura. Essa, infatti, è andata avanti creando nuovi intrighi e nuovi risvolti nelle vite dei vari protagonisti del Paradiso delle signore. La direttrice aveva detto: "Non vediamo l'ora di riportare nelle case i personaggi".

A partire dai primi di settembre, dunque, i telespettatori continueranno ad assistere alle avventure dei protagonisti immersi nell'Italia del boom economico.

Spoiler sulla trama

L'ultima puntata andata in onda si è conclusa ponendo una grande attenzione all'evento della liberazione. Questo rappresenta una forte analogia con il periodo del lockdown vissuto in questi mesi. Per tale ragione, la trama metterà sicuramente in evidenza il tema della rinascita. Le ultime puntate trasmesse si sono concluse con molti punti in sospeso. Ludovica stava portando avanti il suo piano per incastrare Riccardo con la finta gravidanza. Marta e Vittorio, invece, sembravano decisi a procedere con l'adozione di un bambino.

Nei prossimi episodi, dunque, verranno disciolte tutte queste situazioni.