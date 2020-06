Sossio Aruta è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale Mio, dove ha criticato apertamente Serena Enardu.

L’ex cavaliere del Trono over di "Uomini e donne" è stato concorrente della quarta edizione del reality show Grande Fratello Vip; tra i concorrenti dell’edizione 2020 del programma c'erano anche la Enardu e Pago.

Nuovo attacco di Sossio Aruta contro Serena Enardu

La convivenza forzata all’interno della casa di Cinecittà ha dato la possibilità a Sossio Aruta di conoscere bene i suoi coinquilini. Da qui le considerazioni sulla Enardu.

Peraltro di recente Serena e Pago hanno messo la parola fine alla loro love story. A tale proposito Sossio ha affermato a Mio di aver sempre detto che Serena non nutrirebbe alcun reale sentimento per il suo compagno: "Non avrei scommesso nulla su di loro"

Poi Sossio ha lanciato l’affondo finale sull’ex tronista, dicendo: “Si vede lontano un miglio che è falsa". Parole forti, che però sono state condivise da molti sia dentro che fuori la casa di Cinecittà.

Sossio Aruta su Gemma e Sirius

La recente intervista al settimanale Mio è stata l’occasione buona per Sossio per dire la sua pure sulla chiacchieratissima coppia del Trono Over, cioè quella di Gemma e Nicola.

Proprio come è stato per Vivarelli, anche Sossio durante la sua permanenza a Uomini e Donne è stato più volte accusato di stare in trasmissione solo per fama e notorietà e non per la ricerca di un vero amore.

L'ex gieffino ha espresso più di una perplessità sulla frequentazione tra la dama torinese ed il bel ufficiale di marina. "Sinceramente la trovo una relazione ridicola”, ha affermato Aruta.

Nonostante le tante critiche alla fine Sossio Aruta ha trovato il suo grande amore proprio nel programma di Maria De Filippi.

Con la sua partner, Ursula Bennardo, l'ex calciatore ha partecipato anche ad una passata edizione di Temptation Island.

Un’esperienza che mise a dura prova la coppia. L'ex calciatore non ha resistito al fascino delle tentatrici presenti nel villaggio, dimenticando completamente la presenza ed i sentimenti della sua compagna.

I due si separarono, ma dopo poco ritornarono al Trono over. Il programma di Maria De Filippi ha dato loro l'occasione per chiarirsi e proseguire insieme. Il loro amore va ora a gonfie vele ed è stato coronato dalla nascita della piccola Bianca.

A causa della pandemia del Coronavirus, il matrimonio tra l'ex calciatore e Ursula è stato rimandato al 2021. Ma sembra che la coppia abbia già le idee chiare sugli invitati e tanto altro. Tra i primi a ricevere l'invito alle nozze ci sarà Alfonso Signorini.

Riguardo agli esclusi, l'ex calciatore ha invece detto: "Tra i gieffini non inviterò Antonio Zequila, Teresanna Pugliese, Licia Nunez e Fernanda Lessa".