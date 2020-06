Le avventure della soap de Il Segreto dei futuri episodi italiani anticipano che un nuovo personaggio femminile porterà parecchio scompiglio nelle trame. Donna Begoña (Blanca Oteyza), approderà a Puente Viejo dopo essere stata distante dai propri familiari per tanto tempo. La donna in questione si rivelerà essere la moglie di Ignacio Solozabal (Manuel Regueiro), e sarà decisa a restare accanto alle sue figlie in modo definitivo.

L’improvviso arrivo dell’anziana donna nel quartiere farà allarmare il marito e Manuela Sanchez (Almudena Cid). Quest’ultima sapendo che la signora non è sana di mente, avrà il timore che potranno esserci delle gravi conseguenze dopo il suo arrivo.

Per tale motivo Ignacio e la governante prenderanno le dovute precauzioni.

Il Segreto spoiler: Manuela preoccupata dopo il telegramma di Donna Begoña

Nelle puntate che occuperanno Canale 5 tra qualche mese è già andate in onda su Antena 3 per via della differenza di trasmissione, ci sarà un sorprendente colpo di scena riguardante i Solozabal. Marta, Carolina e Rosa da quando hanno messo piede a Puente Viejo al fianco del padre Ignacio hanno spesso parlato della donna che l’ha messe al mondo. Si tratta di Donna Begoña, che continua a ricevere numerose lettere dalle sue figlie. Dalle anticipazioni si evince che presto si scoprirà che la moglie del Solozabal venne ricoverata in una struttura psichiatrica specializzata per la cura dei suoi problemi mentali.

Emergerà che Ignacio si vide costretto a far internare la consorte per il bene delle proprie figlie.

Donna Begoña spiazzerà i propri familiari poiché tramite un telegramma annuncerà il suo arrivo nel quartiere iberico. La governante Manuela non appena verrà a conoscenza della novità farà fatica a nascondere il suo turbamento, a differenza delle sorelle Solozabal.

Rosa, Marta e Carolina riabbracciano la madre, Adolfo deciso a sposarsi

Sia Rosa, Marta e Carolina infatti non vedranno l’ora di poter riabbracciare la loro madre. Nel capitolo numero 2291 Donna Begoña dopo essere stata dimessa dall'ospedale verrà accolta finalmente a La Casona, e sin dal primo momento sarà intenzionata a scoprire tutto ciò che è successo ai suoi cari durante la sua assenza.

Per iniziare la moglie di Ignacio dimostrerà di essere una persona molto affettuosa, ma con il passare dei giorni apparirà sempre più instabile mentalmente. Nonostante ciò, la donna non vorrà allontanarsi di nuovo dalla sua famiglia per nessun motivo, mentre Ignacio inizierà a temere il peggio.

La new entry farà il suo ingresso quando la marchesa Isabel vorrà far lasciare a tutti i costi suo figlio Adolfo e Rosa. Proprio quest’ultima presenterà alla madre il suo promesso sposo, facendola rimanere entusiasta. Nel contempo mentre Donna Begoña apparirà come la suocera perfetta, il fratello di Tomas rimarrà fermo nella sua decisione visto che vorrà diventare il marito della secondogenita di Ignacio.