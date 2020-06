La prossima settimana i telespettatori italiani assisteranno alla conclusione della serie spagnola La Cattedrale del mare, targata Antena 3. Le anticipazioni dell’ultima puntata che verrà trasmessa su Canale 5 il 9 giugno 2020, dicono che Elionor (Silvia Abascal) a causa della gelosia archietterà un piano diabolico per far vivere un vero e proprio inferno alla sua figlioccia Mar (Michelle Jenner). Ad aiutare la moglie di Arnau (Aitor Luna) a portare al termine il suo obiettivo sarà Joan, che sospetterà che la giovane Estanyol stia condizionando negativamente suo fratello.

La figlia del re Pedro inoltre si servirà dell’aiuto di Margarida, per far arrestare il marito Arnau.

Quest’ultimo per colpa della consorte pur essendo benvoluto dalla città di Barcellona perderà ogni sua ricchezza e sarà vittima dell’inquisizione. In particolare dopo aver rivelato a Joan di non aver mai consumato il suo matrimonio, Elionor sosterrà che il suo sposo abbia intrapreso una relazione eretica con una giudea.

La Cattedrale del mare, spoiler episodio finale: Felip vuole sposare Mar

Il quarto ed ultimo appuntamento dello sceneggiato tratto dal best seller di Ildefonso Falcones sarà composto dal 7° e dall’8° episodio intitolati rispettivamente Vendetta e Condannato. Il finale di stagione della serie tv andrà in onda martedì 9 giugno 2020, e non mancheranno di certo colpi di scena. Per iniziare Joan sarà convinto che Arnau sia influenzato in modo negativo da Mar, poiché crederà che la ragazza lo stia conducendo sulla strada della tentazione.

Per tale motivo il giovane adottato dal defunto Bernat vorrà liberarsi della scomoda fanciulla con l’aiuto di Elionor. Quest’ultima grazie al supporto di Joan si recherà a casa di Felip de Ponts, per proporgli un patto da non poter rifiutare. Il gentiluomo dovrà abusare della sua allieva Mar, dopo averla rapita.

Felip de Ponts si vedrà costretto ad adeguarsi alla volontà di Elionor, e quindi non avrà altra scelta oltre a quella di rovinare l’esistenza di Mar. A gran sorpresa quest'ultima riceverà una proposta di matrimonio da Felip, che dirà ad Arnau di amarla. Nel frattempo Margarida Puig visiterà in segreto Elionor, e le comunicherà di poter contare su di lei per distruggere suo marito.

Aledis viene rilasciata, Francesca rinchiusa nella stessa cella del figlio Arnau

Successivamente la cattedrale del mare e i nemici di Arnau alimenteranno il loro odio per l’inquisizione nella Barcellona del XIV Secolo. Quest’ultimo dopo essere stato accusato di eresia dalla moglie, verrà messo sotto processo da Nicolau D'Eimeric appena arrivato in città. Nel contempo Joan tornerà in Spagna per cercare di fare pace con Eimeric. Mentre Aledis verrà rilasciata, Francesca sarà rinchiusa nella stessa cella del figlio Arnau. A questo punto Joan andrà a trovare Mar alla fattoria, e le dirà di essere stata tradita da lui. A questo punto comincerà una corsa contro il tempo, per consentire all’Estanyol di non essere più prigioniero.

A venire a conoscenza delle difficoltà di Arnau sarà il fidato ebreo Sahat, che dopo un viaggio in Italia deciderà di rimettere piede nella capitale in fretta per aiutare il suo ex padrone. Intanto Guillem riceverà una lettera da Yucef, dal fratello di Raquel che lo metterà al corrente della morte del padre e del fatto che Arnau abbia difeso la loro famiglia. Il giorno del processo tutto sembrerà essere a sfavore dell’Estanyol, mentre Elionor si rifiuterà di parlare con Mar. Infine Arnau avrà il tanto atteso confronto con la madre Francesca rientrata a Barcellona con Aledis, proprio per salvarlo.