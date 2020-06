Una nuova protagonista della soap opera Una vita sarà al centro delle trame per parecchio tempo. Le anticipazioni spagnole degli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Genoveva Salmeron (Clara Garrido) farà una scoperta sconvolgente dopo aver sposato il banchiere Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz).

La malvagia dark lady apprenderà che il suo secondo marito è omosessuale, per merito della sua amica Marlen (Elisabet Altube) arrivata ad Acacias 38 con delle oscure intenzioni.

Una Vita, spoiler: Marlen disposta ad aiutare Genoveva ad uccidere Alfredo

Nelle puntate della telenovela già trasmesse in Spagna lo scorso anno e che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset prossimamente, Genoveva darà una svolta alla sua vita dopo il decesso del marito Samuel morto per mano di Cristobal.

La Salmeron rimetterà piede ad Acacias 38 al fianco di Alfredo Bryce, ed entrambi pur essendo sposati assumeranno degli strani atteggiamenti. Tramite una conversazione tra i due, i telespettatori infatti avranno modo di apprendere che il new entry vorrà aiutare la consorte a vendicarsi di tutti i cittadini.

Con il passare dei giorni la Salmeron si vedrà costretta a dare delle spiegazioni alla sua migliore amica Marlen, quando approderà nel quartiere iberico. Quest’ultima chiederà a Genoveva per quale motivo è diventata la moglie di Alfredo, proprio colui che hanno sempre considerato il diavolo. Non appena la nuova arrivata si dirà disposta ad aiutarla ad uccidere il Bryce per farla essere felice, la Salmeron la caccerà in un malo modo.

Il Bryce si sbarazza di Cristobal, la Salmeron scopre il segreto del marito

In seguito Genoveva sorprenderà l’uomo che ha sposato parlare con il suo nemico Cristobal Cabrera. La dark lady rinuncerà ad affrontare l’assassino di Samuel grazie all’intervento del Bryce, che farà avere al criminale un’ingente quantità di denaro per farlo sparire da Acacias 38 in modo definitivo.

Alfredo dopo essersi sbarazzato di Cristobal farà presente alla Salmeron di aver estinto il suo debito, e le darà il via per portare al termine il loro piano in fretta.

Nel contempo Marlen decisa a fare qualsiasi cosa per riuscire a scoprire come sia avvenuto il decesso di suo fratello tenterà di nascondere una lettera nella cassetta della posta di Alfredo, purtroppo venendo sorpresa da Genoveva.

Quest’ultima entrerà in possesso di alcuni scatti fotografici in cui sarà ritratto il Bryce in atteggiamenti intimi con un uomo: grazie a questo escamotage la darklady verrà a conoscenza dell’omosessualità del banchiere. A questo punto, Marlen minaccerà la sua amica dicendole di essere intenzionata a far venire alla luce il segreto di suo marito.