Da settimane sono i vip più chiacchierati e le indiscrezioni sulla loro nuova crisi imperversano ovunque. Parliamo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nelle ultime ore sono al centro del Gossip soprattutto per un post sibillino condiviso da Jeremias Rodriguez, il fratello di lei nonché cognato di lui. Sotto al suo post in questione, quest'ultimo ha risposto a tono al commento in cui un utente lo accusava di lanciare frecciatine a De Martino invadendo così la vita dei coniugi finiti in crisi. Tuttavia, il messaggio critico destinato all'ex gieffino argentino ha ricevuto diversi like.

Al momento restano ignote le cause della crisi dei coniugi vip, ma la modella argentina di recente ha confermato agli internauti di essersi separata da De Martino in risposta al commento in cui un utente su Instagram difendeva il conduttore dalle accuse social di averla tradita.

Jeremias Rodriguez accusato di invadenza nella vita di Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Riattivatosi in rete, Jeremias Rodriguez ha postato su Instagram una nuova foto che lo immortala mentre è all'aria aperta in Campania, regione natale del cognato Stefano De Martino. E, a corredo dello scatto, ha riportato la seguente frase: "Mi dite in che giorno si festeggia Santa Falsità? Perché devo mandare gli auguri a un po’ di persone.

Un post che ha scatenato le reazioni più disparate degli utenti. Tra cui quella di un internauta, che ha accusato Jeremias di lanciare frecciatine social al cognato campano sulla scia dei gossip circolanti circa la rottura con Belen. "Smettila di buttare tutte queste frecciatine.

Per una volta siate fuori dalla vita di tua sorella. Come fa la famiglia di Stefano", si legge nel commento critico allusivo alla condotta che Jeremias e il resto del clan Rodriguez assumerebbe nella vita privata di Belencita.

La risposta dell'ex gieffino agli ultimi attacchi del web

La risposta di Jeremias Rodriguez al commento critico ricevuto su Instagram, che lo taccia di invadere la vita privata della sorella Belen, non si è fatta attendere molto.

"Siete voi i malati a pensare che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita - ha ribattuto a tono, per poi lasciare intendere di essersi confrontato con De Martino proprio sulla rottura con la sorella -. Quello che dovevo parlare con Ste, l'ho già fatto e mettendoci la faccia".

Nelle sue ultime dichiarazioni, l'ex gieffino ha quindi tenuto a chiarire che non oserebbe mai lanciare parole al vetriolo contro il cognato De Martino nonché padre del nipote Santiago.

Stefano e Belen non sarebbero in crisi per infedeltà

Diversi giorni fa, Belen Rodriguez ha confermato in rete la veridicità del rumor su una sua presunta crisi con Stefano De Martino, in risposta al commento di un utente che difendeva il marito dalle accuse di tradimento ai suoi danni. "Penso che ciò che si dice non sia vero. Il motivo della crisi è sicuramente un altro", è il commento social giunto a difesa di De Martino e a cui la modella argentina ha ribattuto così: "Ecco, brava".

Nelle sue ultime parole la showgirl ha, quindi, confermato la tanto chiacchierata crisi con De Martino, senza tuttavia rivelarne le motivazioni.

Già in un video condiviso tempo fa con gli utenti, inoltre, non aveva nascosto di vivere un momento difficile. E circa i primi gossip circolanti sulla rottura con il marito, nel filmato in questione, aveva poi aggiunto: ''Per tutto il resto, quando me la sentirò racconterò come stanno le cose".