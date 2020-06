Dopo il successo di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore (in originale Dolunay), la Gold Film ha pensato bene di riportare sul piccolo schermo la coppia vincente di Can Yaman e Özge Gürel. Nella nuova serie Bay Yanlis i due interpretano i protagonisti di una classica romantic comedy turca della quale i fan stanno aspettando il debutto, che avverrà il 26 giugno su FoxTv Turchia alle 20:00 (19:00, ora italiana). In queste settimane sono stati diffusi in rete alcuni video che mostrano in anteprima scene tratte dalla serie. Il terzo ed ultimo trailer rilasciato dall'emittente Fox rivela delle anticipazioni di ciò che accadrà venerdì 26 giugno.

La protagonista Ezgi (Gürel) scoprirà il tradimento del suo fidanzato e si confronterà con il vicino di casa, Özgür (Yaman), che ha una visione dell'amore totalmente diversa dalla sua.

Il nuovo trailer di Bay Yanlis, anticipazioni: Ezgi scopre l'infedeltà del fidanzato

I fan di Can Yaman e Özge Gürel attendono con ansia il debutto della nuova serie televisiva che li vedrà nuovamente protagonisti dopo la popolarità e il successo ottenuti con Bitter Sweet. Si tratta di Bay Yanlis di cui FoxTv ha già rilasciato tre promo. Nell'ultimo viene mostrato al pubblico cosa accadrà nella prima puntata in onda in Turchia il 26 giugno. Il personaggio interpretato dalla Gürel, Ezgi, organizzerà una festa a sorpresa per il suo fidanzato, ma rimarrà di stucco quando lo vedrà arrivare con la sua amante.

A causa dell'accaduto e delle esperienze precedenti Ezgi si chiederà in cosa abbia sempre sbagliato nei rapporti con gli uomini. Le scene successive anticipano l'incontro con Özgür. I due si conosceranno in taxi e lui le chiederà se è sposata. In seguito si confronteranno sull'idea che hanno entrambi dell'amore e si criticheranno a vicenda.

Il giovane le dirà di star bene da solo e che è una sua scelta. Infine un'amica dirà ad Ezgi che la cosa più giusta da fare è puntare l'uomo giusto ed evitare quelli sbagliati e tra questi c'è proprio Özgür. La ragazza prenderà sul serio il consiglio dell'amica. Tuttavia, quando i due vicini di casa si presenteranno stringendosi la mano, i loro sguardi faranno capire che difficilmente la giovane riuscirà a metterlo in pratica.

Su FoxTv Turchia dal 26 giugno la serie Bay Yanlis: trama e primi due trailer

Il 'Mr.Sbagliato' (in turco Bay Yanlis) della nuova serie in arrivo su FoxTv Turchia è Özgür, interpretato da Can Yaman, il tipo di uomo di cui Ezgi non dovrebbe innamorarsi. In queste settimane Bay Yanlis è al centro dell'attenzione di milioni di utenti sul web perchè i protagonisti sono interpretati da Yaman e Özge Gürel, gli stessi attori che hanno fatto sognare il pubblico con la coppia Nazli-Ferit di Bitter Sweet. I due vestono i panni di Özgür ed Ezgi, due vicini di casa che hanno una diversa concezione dei sentimenti. Lui è superficiale e non crede nel vero amore, lei vorrebbe trovare la persona giusta e sposarsi.

Il loro rapporto inizia con un accordo tra i due: il giovane aiuterà la ragazza insegnandole come comportarsi per conquistare l'uomo della sua vita. La vicenda si complicherà quando Özgür si innamorerà di Ezgi. Di seguito, i primi due trailer rilasciati da FoxTv.