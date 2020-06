Katy Perry ha rilasciato un'intervista al network radiofonico statunitense SiriusXM, in cui ha dichiarato che in un momento di crisi nella sua vita ha pensato di togliersi la vita. La causa del suo malessere era dovuta al flop del suo disco Witness e alla fine della relazione con Orlando Bloom: "C’è stata una piccola crisi, non una cosa così grave vista da una prospettiva esterna, ma per me è stato un terremoto che mi ha spezzata in due".

La confessione della cantante a SiriusXM

Nel 2017 Katy Perry non ha attraversato uno dei suoi periodi migliori. A distanza di tre anni la cantante americana ha raccontato cosa è stato a farla crollare: "Avevo rotto con il mio ragazzo (Orlando Bloom, ndr) e avevo puntato tutto sul nuovo disco, ma non andò come avevo pensato e l’impatto è stato durissimo".

Intervistata dal network radiofonico SiriusXM, l'artista americana ha ammesso che il ritorno di fiamma con Orlando Bloom è stato la sua ancora di salvezza. Il flop di Witness (che aveva venduto un decimo rispetto al suo precedente album Prism) aveva messo a dura prova la resistenza della cantante. Katy Perry si sentiva sempre più demoralizzata e la rottura con il suo fidanzato aveva influito a peggiorare il suo stato d'animo, fino a spingerla verso una forte depressione.

La cantante statunitense è uscita dal periodo buio grazie soprattutto alla fede. Nel corso dell'intervista ha sottolineato di avere spesso pensato di togliersi la vita, tuttavia la compagna di Orlando Bloom ne è uscita grazie alla speranza: "Sono stata creata per uno scopo e una ragione e questo vale per ogni persona".

Katy Perry ha spiegato che quando le cose non vanno bene, lei ha un mantra: "Quando qualcosa diventa davvero difficile e anche se magari sono di pessimo umore, mi ripeto in continuazione: sono grata, sono grata".

Katy e Orlando aspettano una bambina

Presto Katy Perry e Orlando Bloom diventeranno genitori di una bambina e nel 2021 convoleranno a nozze.

Il giorno della festa della mamma la cantante ha postato un video con l'ecografia della nascitura e in precedenza aveva annunciato l'arrivo di sua figlia mostrando il pancione nel video del suo pezzo Never worn white.

La cantante quest'anno si è ritrovata ad affrontare anche la perdita di una delle persone più importanti della sua vita: la nonna.

Con un post su Instagram Katy aveva ringraziato la donna per averle trasmesso i valori della vita: "Quello che sono lo devo a lei".