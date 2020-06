Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno riportano che Can, dopo l'accusa di plagio, deciderà di scomparire per un po' e non si farà rintracciare da nessuno. Sanem, però, si arma di buona volontà e lo va a cercare.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta la storia d'amore tra Can, proprietario di un'azienda molto importante, e Sanem, sua dipendente. La loro relazione è minata dal fratello di Can, Emre, il quale si serve della giovane per sabotare l'azienda di famiglia insieme alla sua fidanzata Aylin.

Anticipazioni puntata dell'1° luglio

Nelle scorse puntate Aylin è riuscita a far accusare Can di plagio, in quanto ha rubato le sue foto e finto che queste appartenevano in realtà alla sua agenzia. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 1° luglio l'avvocato e amico di Can, Metin, gli comunica che è stato sospeso come fotografo dall'associazione di cui fa parte e che la sua qualifica di socio non ha validità fin quando non verrà dimostrata la sua innocenza. In seguito agli avvenimenti, il fotografo è sconvolto e decide di abbandonare l'agenzia e il lavoro facendo perdere le sue tracce. Can, infatti, decide di spegnere il cellulare e di non dire a nessuno dove sarebbe andato. Intanto in azienda si crea un clima caotico, poiché viene comunicato che i rappresentanti dell'associazione dei fotografi vorrebbero interrogare Can per dargli la possibilità di difendersi, ma nessuno riesce a trovarlo per comunicargli la notizia.

Sanem si sente in colpa per quanto accaduto e chiede ad Ayhan, esperta di informatica, di trovare chi ha falsificato il sito con le foto così da poter dimostrare che Can è innocente. Intanto, Emre inizia a dubitare della sua fidanzata Aylin, in quanto il suo intento non è mai stato quello di rovinare la reputazione del fratello.

Sanem ritrova Can in un bosco

Nelle scorse puntate, Sanem e Can si sono avvicinati sempre più. Infatti, la giovane si era decisa a confessargli tutto quello che provava, ma è stata interrotta dalla brutta notizia del plagio. Can, dal suo canto, ha deciso di non dichiararsi ancora a Sanem, poiché è ancora convinto che la sua dipendente sia fidanzata (a causa dell'anello che porta sempre al dito).

Pertanto nella puntata che andrà in onda il 1° luglio, Sanem ha dei forti sensi di colpa, poiché è colpa sua se Aylin ha trovato le foto sul cellulare di Emre. Decide quindi di andare a cercare Can, recandosi in molti posti e, alla fine, lo trova in un bosco isolato. Durante questo incontro, Sanem gli comunica l'incontro che il giovane dovrebbe avere con i rappresentanti dell'associazione dei fotografi e che tutti sono preoccupati per lui.