La quarantena degli ultimi mesi ha costretto molti set cinematografici a uno stop prolungato e forzato, ma le cose stanno per cambiare. Con il lento ritorno alla normalità, i fan delle Serie TV attendono infatti con ansia conferme del ritorno dei loro attori preferiti sul set. Grande attesa c'era per L'Allieva 3: Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, rispettivamente Claudio Conforti a Alice Allevi nella fiction, avevano annunciato che le riprese erano a buon punto ma che ancora mancavano alcuni dettagli per determinarne la fine. Finalmente sono giunte buone notizie e a darle è stato uno dei personaggi più amati della serie, le cui riprese sono per l'appunto ripartite.

Anna Dalton su L'Allieva 3: 'Si ricomincia a girare'

'Quando ti dicono che si ricomincia a girare', si legge nell'ultimo post pubblicato su Instagram da Anna Dalton. L'attrice interpreta il ruolo di Cordelia Malcomess nelle terza serie de L'Allieva: amica e coinquilina di Alice, è anche la sorella di Arthur, con il quale Alice Allevi ha avuto una relazione. Se il futuro di Cordelia, che nella seconda serie della serie ispirata ai romanzi della brillante scrittrice Alessia Gazzola ha scoperto l'amore per un'altra donna, è tutto da definire, c'è grande attesa per via delle new entry.

Di fatto è stato reso noto da diverso tempo che entreranno in gioco Sergio Assisi, che interpreterà il ruolo del fratello dell'affascinante dottor Conforti, e di Antonia Liskova, che sarà la nuova direttrice dell'istituto Legale dopo l'abbandono del 'Supremo'.

I nuovi ingressi potrebbero generare delle dinamiche divertenti ma allo stesso tempo potrebbero destabilizzare la coppia formata da Alice e Claudio.

I progetti di Mastronardi e Guanciale

Poco è stato reso noto ancora della trama, sta di fatto che Alessandra Mastronardi aveva dichiarato poco prima del lockdown che la terza sarebbe stata la serie conclusiva della fortunata fiction che ha appassionato milioni di telespettatori.

L'interesse del pubblico è stato confermato anche dal fatto che le repliche, andate in onda tra RaiPremium e Rai 1 durante il periodo della quarantena hanno fatto registrare livelli di share elevati.

Dal canto suo, Lino Guanciale, che le fan possono ammirare nei panni di Enrico Vinci nelle repliche di Non dirlo al mio capo attualmente in onda la domenica in prima serata su Rai 1, ha dichiarato di volersi prendere un periodo di pausa ma non prima di aver terminato diversi progetti lavorativi che lo vedranno impegnato su più fronti: l'attore sarà infatti sul set anche della Porta Rossa 3 e di Survivor, un progetto televisivo a respiro internazionale.

Insomma, le occasioni per poterne ammirare la bravura non mancheranno, frattanto con il ritorno sul set de L'Allieva 3, si spera di poter vedere la stagione conclusiva sul piccolo schermo entro la primavera 2021.