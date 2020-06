Le anticipazioni di Una vita che giungono direttamente dalla Spagna, rivelano che per Felipe la situazione precipiterà nei prossimi episodi. Nel dettaglio, il vedovo di Celia si ritroverà in bilico tra la vita e la morte a causa di una donna di nome Laura. Quest'ultima subentrerà nella soap opera nelle vesti di domestica e sarà assunta da Genoveva. Ci saranno dei nuovi personaggi tra cui il perfido Javier Velasco il quale sarà il vero mandante della tragedia che colpirà Felipe. In casa Palacios continueranno i litigi tra Antonito e Ramon a causa delle differenti posizioni politiche. Tuttavia, completamente stufo della situazione, l'anziano Palacios prenderà una decisione importante.

Anticipazioni Una Vita, Velasco ordinerà l'uccisione di Felipe

Tutto avrà inizio quando Velasco ordinerà alla domestica Laura di fare un lavoretto sporco per lui, ossia porre fine alla vita di Felipe. La donna, in un primo momento si rifiuterà di macchiarsi di omicidio e deciderà anche di cambiare la sua testimonianza in tribunale per aiutare l'avvocato Alvarez-Hermoso. Le cose precipiteranno quando, furibondo, Velasco minaccerà Laura. Messa alle strette, la domestica si vedrà costretta ad avvelenare una bevanda che sarà poi ingerita da Felipe.

Felipe tra la vita e la morte

L'avvocato Alvarez-Hermoso cadrà rovinosamente a terra e sbatterà la testa sul pavimento. Laura lo soccorrerà ma sarà abbastanza tardi perché Felipe sarà portato in ospedale in condizioni critiche.

Successivamente l'uomo cadrà in coma e Laura se ne prenderà cura. Quando Velasco apprenderà che Felipe anziché morire è finito in uno stato comatoso, aggredirà verbalmente Laura per strada e la minaccerà ancora una volta.

Nel frattempo, Camino sarà in apprensione per l'improvvisa scomparsa di Ildefonso.

Vedendola così preoccupata per suo marito, Anabel cercherà di confortarla. Anche per Bellita le cose si metteranno piuttosto male dato che la sua nuova canzone non sarà apprezzata come da lei sperato.

Ramon lascerà la politica nelle prossime puntate di Una Vita

Mentre tutta Acacias sarà in apprensione per le condizioni precarie del vedovo di Celia, la famiglia Palacios sarà al centro di un cambiamento radicale.

Gli spoiler spagnoli di Una Vita rivelano che Ramon prenderà la sofferta decisione di lasciare la politica. L'anziano Palacios si renderà finalmente conto che i continui battibecchi con il figlio Antonito, anch'egli in politica, non hanno fatto altro che mettere i due uomini in cattivi rapporti anche con le rispettive mogli. E mentre Ramon maturerà questa decisione, anche Antonito si mostrerà sempre meno entusiasta della sua carriera politica.