Nel corso dell'ultima puntata di Domenica in, Mara Venier ha ospitato in studio Romina Power. La cantante solo due giorni fa si è trovata ad affrontare un devastante lutto a causa della perdita di sua sorella per colpa della leucemia. Quando la conduttrice ha visto la sua ospite non è riuscita a rispettare le regole che attualmente governano l'Italia in materia di coronavirus e l'ha abbracciata. La Venier ha aggiunto anche: "Non me ne frega niente del fatto che non ci dobbiamo abbracciare". Tale gesto, però, è stato visto in modo completamente negativo dal Cda della Rai, Riccardo Laganà.

Mara Venier: a Domenica in abbraccia Romina Power

Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione della Rai, ha pubblicato un tweet al veleno contro Mara Venier per l'abbraccio dato a Romina Power durante l'ultima puntata di Domenica in. La conduttrice, così come tutti, è stata costretta a condurre molte puntate della sua trasmissione senza pubblico in studio e senza la possibilità di avere contatti ravvicinati con i suoi interlocutori. Per una donna molto espansiva come Mara questo è stato davvero difficile. Nel corso dell'ultima puntata, infatti, ha mandato all'aria tutti i dettami anti-Covid ed ha abbracciato forte Romina per manifestarle tutto il suo affetto e la vicinanza in un momento così difficile.

L'attacco di Riccardo Laganà

La conduttrice era consapevole di ciò che stava facendo, sta di fatto che ha detto che non le importasse nulla delle disposizioni governative in quel momento. Il consigliere Rai, allora, ha sbottato duramente contro di lei dicendo: "Quel non me ne frega niente è uno schiaffo su Rai 1 alle leggi, al lavoro della TF aziendale ed a tutti i colleghi/e che lavorano a rischio contagio".

Ha poi aggiunto: "Tutto ciò è inaccettabile". Tale tweet è stato visto da moltissime persone e molte hanno deciso di commentare manifestando la loro opinione in merito a quanto accaduto.

I commenti su Twitter dei telespettatori

Molti utenti di Twitter si sono mostrati d'accordo con le dichiarazioni del consigliere.

C'è chi ha definito l'atteggiamento della conduttrice come un pessimo esempio dato a tutta Italia. Altri, invece, hanno sbottato dicendo che a Mara Venier fosse tutto concesso. Come è normale che sia quando si parla di temi così importanti, però, ci sono state anche persone che, invece, si sono mostrate d'accordo con la padrona di casa di Domenica in dicendo che, se il tutto fosse accaduto dietro le telecamere, nessuno avrebbe detto nulla. Ad ogni modo, almeno per il momento, Mara Venier non è intervenuta sulla vicenda né con delle scuse né, tanto meno, con delle spiegazioni.