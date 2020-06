La nuova serie DayDreamer - Le ali del sogno continua ad appassionare il pubblico italiano che non apprezza soltanto il protagonista interpretato da Can Yaman, divenuto popolare lo scorso anno nei panni di Ferit Aslan, ma anche le vicende romantiche e divertenti che coinvolgono Sanem e Can. Se Bitter Sweet - Ingredienti d'amore ha dato all'attore la possibilità di farsi conoscere anche in Italia, DayDreamer è sicuramente l'occasione per consolidare un fandom sempre più in crescita. La simpatica e imbranata impiegata e l'affascinante fotografo sono soltanto all'inizio della loro storia, ma i due sembrano sempre più vicini, di settimana in settimana.

Nelle puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, tuttavia, si frapporrà tra loro un ostacolo: Polen. Le anticipazioni rivelano che il ritorno della fidanzata di Can impedirà alla protagonista di dichiararsi al suo capo e di rivelargli tutta la verità sull'accordo stretto tra lei ed Emre.

Anticipazioni DayDreamer, puntate in onda dal 6 al 10 luglio

Proseguiranno anche la prossima settimana alle 14:45 le vicende di Sanem (Demet Özdemir) e Can (Can Yaman), la prima impensierita da ciò che sta nascondendo al suo capo e il secondo impegnatissimo nel lavoro, nonostante le difficoltà affrontate a causa dei perfidi piani di Aylin Yuksel. La giovane impiegata continuerà a sentirsi a disagio per la situazione che si è creata con Can e vorrà dimettersi.

Le anticipazioni relative alle puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 luglio svelano nuovi problemi in arrivo per la coppia protagonista. La Aydin non sopporterà più di nascondere la verità a Can e andrà da Emre (Birand Tunca), decisa a fargli capire le sue intenzioni. La ragazza, infatti, minaccerà di licenziarsi e di raccontare tutto al fotografo.

Nel frattempo quest'ultimo scoprirà che Sanem è l'autrice del nuovo progetto di cui si sta occupando l'agenzia e, suo malgrado, deciderà di coinvolgere la giovane nel gruppo che lavora alla campagna pubblicitaria.

Puntate di DayDreamer dal 6 al 10 luglio: anticipazioni

Sempre nelle puntate di Daydreamer in onda dal 6 al 10 luglio alle 14:45, continueranno a frapporsi degli ostacoli tra Sanem e Can.

Decisa a dichiarare il suo amore a quest'ultimo e dopo aver minacciato Emre di raccontare la verità al fratello, la protagonista si precipiterà a casa del fotografo, ma non potrà rivelargli alcunchè. Le anticipazioni rivelano che, con sua grande sorpresa, la Aydin si troverà faccia a faccia con Polen, la fidanzata di Can. Intanto, il titolare di un'attività di prodotti organici, un certo Levent, organizzerà con Divit la campagna promozionale basata su un progetto sviluppato da Sanem. Nel frattempo, Nihat Aydin si stancherà di fare il casalingo e deciderà di intraprendere una nuova attività con Muzaffer e cercherà di coinvolgere anche Osman.