Nicola Vivarelli, alias Sirius, è il giovane corteggiatore di 26 anni approdato a Uomini e donne per instaurare una conoscenza con Gemma Galgani. Il ragazzo è un ufficiale della marina mercantile e nell’aprile di quest’anno ha deciso di buttarsi a capofitto nel corteggiamento della dama torinese, sostenuto dalla madre e dalla nonna.

Nicola e la carriera in marina

Nicola Vivarelli arriva da Forte dei Marmi (Lucca). Da ragazzo ha studiato presso l’istituto tecnico nautico “Artiglio” di Viareggio e dopo aver vissuto per un breve periodo a Londra, nel 2014 inizia la sua carriera nella marina mercantile diventando terzo ufficiale.

Attualmente lavora presso la Carnival Cruise Line. Oltre a questo, è anche modello e brand promoter per una un’agenzia pubblicitaria che si occupa della gestione d'influencer, modelli e attori. Ha avuto le sue prime esperienze nel mondo della moda nel 2014. A testimonianza di ciò un book fotografico realizzato dall’agenzia Alex Model.

È molto legato alla sua famiglia, soprattutto a sua madre Luisella e a nonna Anna. Sono state proprio loro a incoraggiare il ragazzo a partecipare a Uomini e Donne. Secondo un’intervista rilasciata dalla madre al settimanale Chi, Nicola guardava il dating show in compagnia della mamma e della nonna, grandi fan del programma, dichiarando un giorno di essere rimasto affascinato dalla dama torinese.

Suo padre, invece, è un ex militare nella marina.

Le ex fidanzate di Nicola

Dopo l’arrivo di Nicola Vivarelli a Uomini e Donne, alcune ex fidanzate del ragazzo sono state interpellate in merito al passato del giovane. Il portale Fanpage ha intervistato Chiara Vannucci, la sua prima fidanzata. Sei anni più grande di lui, la loro storia è durata a lungo.

I due si sono conosciuti in una discoteca a Forte dei Marmi e Chiara è stata la prima fidanzata di Vivarelli.

In occasione dell’intervista a Fanpage, la ragazza aveva ipotizzato che Nicola potrebbe essere più interessato alla visibilità che all’amore, visto che già insieme a lei avevano fatto un provino per la trasmissione.

Tra le ex è spuntata anche una fidanzata di 47 anni, madre di due figli. Anche per la donna Nicola sarebbe interessato solamente alle telecamere, in più l’ha accusato di averla lasciata solamente tramite sms.

Il debutto di Nicola a Uomini e Donne

Nicola è poi approdato a Uomini e Donne nel 2020 grazie alla versione “Corteggia con parole”, prodotta appositamente per affrontare l’emergenza sanitaria e per consentire al dating show la messa in onda, rispettando le norme di sicurezza. In questa occasione i corteggiatori hanno avuto la possibilità di flirtare con Giovanna Abate e Gemma Galgani solo virtualmente.

Sirius, nickname di Nicola, ha optato per la dama torinese. È apparso per la prima volta nel dating show durante la puntata del 19 aprile.

Fin da subito Gemma è stata criticata (soprattutto da Tina Cipollari) per la scelta di conoscere un ragazzo molto più giovane di lei, anche se la dama all’inizio era convinta che il ragazzo potesse avere più di 26 anni.

Dopo il corteggiamento virtuale anonimo, il ragazzo si è reso disponibile a conoscerla di persona. Il primo incontro è avvenuto con Gemma vestita di bianco e lui nella veste di ufficiale gentiluomo, come Richard Gere nell’omonimo film. La prima presenza in studio della coppia è stata abbastanza infuocata. Da una parte c’era una Gemma trepidante per il reale inizio di questa nuova conoscenza, con Maria De Filippi che molto spesso cercava di riportarla con i piedi per terra, dall’altra una Tina che non credeva a Sirius, ritenendo che il ragazzo fosse lì solo per interesse.

L’interesse di Valentina Autiero e la gelosia di Gemma

Tolta la “maschera” di Sirius, Nicola ha proseguito il suo percorso a Uomini e donne, sostenuto anche dai suoi cari, come la mamma e la nonna.

Nella storia tra Gemma e Nicola si è anche inserita una terza persona, Valentina Autiero. La dama, nonostante avesse spesso criticato la presenza del 26enne come corteggiatore di Gemma, ha infatti chiesto il suo numero di telefono. La vicenda ha fatto scaturire una forte gelosia in Gemma nei confronti di Nicola che però ha sempre ribadito di essere interessato solo alla torinese.

Dopo la fine della trasmissione, Nicola ha deciso di proseguire la sua frequentazione con Gemma lontano dalle telecamere, anche se alcune indiscrezioni parlano di un possibile distacco a causa di due visioni di vita differenti.