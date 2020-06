Torna l'appuntamento con le notizie su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV turca con protagonista l'attore Can Yaman. Gli spoiler della nuova puntata in onda il 25 giugno su Canale 5, svelano che Leyla Aydin (Öznur Serçeler) sarà molto in ansia per la scomparsa della sorella minore Sanem (Demet Ozdemir), la quale trascorrerà una notte nel bosco in compagnia dell'affascinante Can Divit.

DayDreamer, puntata 25 giugno: Leyla in ansia per la sorella Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, incentrate sulla nuova puntata in programma giovedì 25 giugno dalle ore 14:45 su Canale 5, raccontano che Can prenderà per mano Sanem strappandola dai continui corteggiamenti di Fabbri (Özgür Özberk) durante la festa in piscina.

Dopodiché il fotografo porterà la giovane in un casolare in mezzo al bosco, dove le farà presente che è un luogo segreto conosciuto solo da lui e in cui non ha mai portato nessun altra ragazza.

Durante una grigliata preparata da Can, Sanem esagererà con l'alcol e per questo motivo l'aspirante scrittrice si addormenterà tra le braccia del giovane, proprio quando le starà raccontando di essere l'albatros che sta cercando da tanto tempo. Nel frattempo Leyla sarà in ansia per la scomparsa di sua sorella, tanto da correre a casa di Osman e Ayhan per chiedere informazioni su di lei. Il mattino dopo Can accompagnerà Sanem a casa.

Nihat diventa idraulico, Mevkibe contrariata

Stando alle trame di DayDreamer, della puntata in onda il 25 giugno, si evince che Nihat (Berat Yenilmez) si improvviserà idraulico dopo aver perso il suo negozio di generi alimentari a causa di un grave debito.

A tal proposito Mevkibe (Ozlem Tokaslan) dimostrerà di non essere d'accordo con la scelta fatta dal marito. Aylin (Sevcan Yasar) ed Emre (Birand Tunca) continueranno a tramare alle spalle dell'affascinante Can, contando sull'aiuto dell'ingenua Sanem per mandare in rovina la Fikri Harika, l'agenzia pubblicitaria di Aziz (Ahmet Somers).

Can studierà un modo per convincere Ayssan a ridare la bottega a Mevkibe e Nihat. I due uomini, infatti, saranno protagonisti di un violento scontro proprio in prossimità dell'abitazione dell'Aydin. Divit minaccerà l'uomo di fargli finire il resto dei suoi giorni in carcere, se non decide di restituire il negozio ai legittimi proprietari.

L'uomo ascolterà le imposizioni dell'affascinante fotografo? In attesa di saperlo, si ricorda che le puntate e gli highlight della serie tv turca sono disponibili sul servizio in streaming Mediaset Play.