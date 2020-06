Gemma Galgani è la 70enne protagonista, dal 2010, del trono over di Uomini e donne. Dopo tante storie d’amore, e la discussa conoscenza con Nicola Vivarelli alias Sirius, la donna si è rivelata la dama più famosa del parterre femminile del dating show di Maria De Filippi. Gemma, però, si porta alle spalle una vita fatta di tante esperienze, come il matrimonio da giovane con l’ormai ex marito Francesco D’Aqui.

Gemma e il matrimonio con Francesco all’età di 20 anni

Gemma Galgani abita a Torino, dove lavora presso il teatro Colosseo nel ruolo di direttrice di sala. Alle spalle ha già un matrimonio, infatti alla giovane età di 20 anni sposò Francesco D’Aqui, futuro imprenditore, ma ai tempi figlio di un facoltoso armatore.

La cose tra i due non andarono bene: convolarono a nozze a Genova, la città di lui, e proseguirono la loro unione in una condizione che a Gemma stava un po’ stretta. Un po’ di tempo fa, in un’intervista, Gemma ha dichiarato: “Ero giovane, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero, che cosa valevo. Lui non era sulla mia stessa lunghezza d’onda”, per questo la dama decise di abbandonare il capoluogo ligure per tornare nella sua Torino e lavorare nel teatro Alfieri.

Il debutto di Gemma a Uomini e Donne

Il debutto in televisione, invece, è avvenuto nel 2010, durante la prima edizione di Uomini e donne dedicata al trono over. È arrivata nel dating show grazie all’intervento delle sue sorelle, che dopo aver visto le prime puntate del nuovo format, decisero di spedire un fax alla redazione.

Il primo amore della dama torinese all’interno del programma è stato Ennio Zingarelli. La coppia decise di abbandonare il programma insieme e di festeggiare il fidanzamento ufficiale fuori dagli studi, ma la loro relazione s’interrompe improvvisamente e in maniera brusca solo dopo pochi mesi.

Dopo Ennio, Gemma torna in studio, dove conosce Remo Proietti.

Anche in questo caso la storia non finisce nel migliore dei modi, a causa non solo della distanza (lui viveva in Umbria), ma anche della gelosia e dalla mancanza di attenzioni accusate dalla dama. Durante una puntata del 2020, Remo è ritornato in studio dopo essere stato richiamato da Tina Cipollari (l’opinionista aveva convocato in studio alcuni ex di Gemma).

L’uomo si è mostrato ancora interessato alla dama, che inizialmente ha ricambiato il corteggiamento, ma solo dopo una puntata ha deciso di chiudere la storia.

Gemma e l’amore con Giorgio Manetti

La storia più grande di Gemma all’interno di Uomini e donne è stata quella vissuta con Giorgio Manetti. L’uomo è approdato nel dating show nel 2015 e con la dama ha iniziato una lunga frequentazione, senza però far mancare le critiche, soprattutto per la differenza d’età (lui ha sei anni in meno di lei). Grazie a Giorgio la dama ha scoperto una nuova sé stessa, decisamente più libera di vivere l’amore.

Tra i due, però, iniziano a esserci i primi problemi, soprattutto a causa della popolarità di Giorgio.

Non concedendo a Gemma una relazione esclusiva, decide di uscire anche con altre signore, cosa che la fa parecchio soffrire. Tra loro c’era perlopiù un’attrazione fisica, per questo motivo i sentimenti di Gemma iniziano a vacillare. Quando Giorgio, durante il finale di stagione del programma, le chiede di uscire dal dating show insieme, lei si rifiuta dicendo: “Senza amore non lascio il programma”.

Anche se non lasciano il programma insieme, la storia prosegue in maniera altalenante, ma il 4 settembre del 2015 Gemma lascia definitivamente Giorgio, accusandolo di averle dedicato poche attenzioni durante l’estate.

Gemma e l’incontro virtuale con Nicola Vivarelli

Nonostante la rottura con Giorgio nella testa della dama c’è sempre il cavalier toscano, ma nel 2017 Gemma conosce Marco Firpo, uomo di 12 anni più giovane che ha fatto capitolare la dama torinese.

I due vivono la loro relazione anche al di fuori del programma, durante l’estate di quell’anno, ma a settembre si lasciano per varie divergenze e la dama torna nuovamente nel parterre femminile.

Dopo alcune relazioni, tra cui quella con Rocco Fredella, nel 2020 Gemma ne intraprende una “virtuale”, che poi si trasforma in reale. Durante la versione di Uomini e donne denominata “Corteggia con le parole”, Gemma inizia una conoscenza con Nicola Vivarelli, ufficiale della marina di 26 anni. I due hanno deciso di proseguire la conoscenza anche al di fuori del programma, nonostante le innumerevoli critiche per la differenza d’età.

La partecipazione di Gemma a Selfie - Le cose cambiano

Nel 2016 Gemma Galgani è stata una delle protagoniste di Selfie - Le cose cambiano, programma che dava la possibilità di correggere i propri difetti fisici attraverso la chirurgia estetica.

Alla dama torinese le era stata data la possibilità di un intervento di ringiovanimento al viso, ma Gemma rifiutò. Per questo motivo la sua mentore di riferimento nel programma, Alessandra Celentano, le propose di sistemare i denti. Proposta criticata Tina Cipollari, convinta che la dama potesse provvedere economicamente da sola per eseguire tale intervento.

La conduttrice del programma, Simona Ventura, ha dichiarato che Gemma non aveva le reali possibilità e così la dama si è ritrovata con una dentatura nuova di zecca.