Nina Moric ha ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale. La modella croata attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso con i suoi fan uno scatto con il nuovo fidanzato.

Negli ultimi mesi Moric è finita al centro del clamore mediatico, a causa della relazione tormentata con Luigi Mario Favoloso. In più occasioni la modella, a Live - Non è la D’Urso, aveva dato luogo anche a degli scontri piuttosto accesi con il suo ex fidanzato. Oggi però, la situazione sentimentale di Nina sembra essere cambiata in modo positivo.

Nina è fidanzata con un imprenditore

Attraverso il suo profilo Instagram, Moric ha postato uno scatto con un uomo misterioso.

La diretta interessata ha preferito non rivelare il nome del suo fidanzato, ma ha voluto dare delle informazioni sull’uomo attualmente al suo fianco.

Stando a quanto riferito dalla modella croata, l’uomo con lei in foto non appartiene al mondo dello spettacolo e non intende affatto finire sotto i riflettori del Gossip: “Lui non ha bisogno di diventare famoso”. Nina ha affermato che, il suo compagno è un imprenditore molto affermato e stimato dai suoi colleghi.

A chi ha visto una certa somiglianza con Fabrizio Corona, la diretta interessata ha subito messo a tacere ogni tipo di pettegolezzo: l’uomo in foto non è il suo ex marito, sottolineando che non c'è stato alcun ritorno di fiamma.

La stoccata a Temptation Island Vip

Alcuni fan hanno chiesto all’ex moglie di Corona se un giorno abbia in mente di partecipare a Temptation Island Vip. Secca la risposta della Moric che non è stata morbida nei confronti del docu-reality che va in onda su Canale 5.

La modella croata ha precisato che, secondo lei a quel programma partecipano solamente persone in cerca di visibilità.

Poi, ha confidato che piuttosto che fare parte di un reality simile preferirebbe "ritirarsi dal mondo dello spettacolo".

Infine, la Moric ha tagliato corto: “Sai, io ho fatto un percorso diverso”. Tramite le sue affermazioni, la modella non solo ha criticato il programma ideato da Maria De Filippi, ma anche gli ex partecipanti del docu-reality.

In quale rapporti sono Nina e Fabrizio Corona oggi?

Moric ha provato anche a fare chiarezza circa i reali rapporti con Corona. La modella croata ha fatto sapere che dopo anni di battaglie legali, i due ex coniugi hanno deposto l’ascia di guerra. I rapporti tra Nina e Fabrizio oggi sarebbero ottimi: tutto merito del loro primogenito Carlos Maria, per il quale entrambi avrebbero messo da parte tutto l'astio che c'è stato in passato. Buoni rapporti, che non significano in nessun modo un ritorno di fiamma. Anche perché ora nel cuore di Nina c'è un altro uomo che ora è comparso anche sul suo profilo Instagram.