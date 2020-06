Continuano i colpi di scena nella soap tv americana Beautiful, dove Hope giungerà alla conclusione che la cosa migliore per tutti e per i bambini in particolare, sia quella di divorziare da Liam. Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata in onda lunedì 8 giugno infatti, svelano che Logan, nonostante nutra sentimenti profondi per il marito, prenderà questa drastica decisione per il bene di Douglas e delle piccole Kelly e Phoebe. Liam, purtroppo, non potrà fare altro che assecondare il volere della moglie e vedrà cadere in pezzi il suo matrimonio. Anche Brooke non condividerà affatto la scelta della figlia e si mostrerà molto contrariata con lei.

Liam costretto ad accettare la fine del matrimonio con Hope nella prossima puntata di Beautiful

I fan della soap tv americana, assisteranno dunque alla drastica decisione di Hope nel corso del nuovo episodio di Beautiful. I telespettatori vedranno come Hope cercherà di convincere il marito Liam del fatto che la cosa migliore sia quella di separarsi. Spencer incredulo, ascolterà le parole di Hope, ma non riuscirà a farle cambiare idea e, pur di non farla soffrire ulteriormente, accetterà a malincuore la sua decisione, non prima di averle chiesto di passare un'ultima notte insieme. Il piano di Thomas di separare Liam e Hope sembrerà aver funzionato, grazie all'aiuto di un inconsapevole Douglas.

Beautiful, spoiler dell'8 giugno: Brooke contraria alla separazione tra Liam e Hope

Brooke apprenderà proprio da Hope la decisione di divorziare da Liam e non ne sarà affatto felice. La moglie di Ridge infatti, sembrerà alquanto contrariata con la figlia che, alla luce dei fatti, sarà caduta nella trappola di Thomas.

Quest'ultimo intanto, avrà una conversazione con Ridge, il quale cercherà di capire le sue intenzioni con la giovane Logan. Secondo il Forrester senior, il figlio dovrà stare attento in quanto, a suo parere, Hope è ancora innamorata di Liam.

Beautiful, spoiler: Liam racconterà a Steffy della fine del suo matrimonio

Nel frattempo si verrà a sapere che Steffy e le bambine, faranno ritorno da Parigi e sarà proprio Liam, nel corso delle prossime puntate, ad informare la madre di sua figlia circa il suo imminente divorzio da Hope. Lo Spencer spiegherà alla Forrester, che Logan è decisa a diventare la mamma di Douglas, sacrificando di fatto il loro matrimonio per il bene del figlio di Thomas, dando invece a lui la possibilità di passare tutto il suo tempo con Kelly e Phoebe.

In attesa di ulteriori sviluppi in merito alla fine del matrimonio di Liam e Hope, si ricorda che la nuova puntata di Beautiful andrà in onda lunedì 8 giugno su Canale 5 a partire dalle 13:40.