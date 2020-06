Le trame della soap opera Una vita nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra non smettono di stupire. Nelle puntate in programmazione in Spagna questa settimana, fino al 12 giugno, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) sarà diviso tra la vita e la morte proprio quando avrebbe voluto rendere giustizia alla defunta Marcia.

L’avvocato finirà in ospedale dopo essere stato avvelenato dalla domestica Laura (Agnes Llobet): quest’ultima agirà in questo modo dopo che Velasco minaccerà di fare del male a sua sorella se non soddisferà la sua richiesta.

Una Vita, trame Spagna: Felipe avvelenato, la scomparsa di Ildefonso

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE dall’8 al 12 giugno 2020, svelano che Ildefonso e Marques de Los Pontones avranno una accesa discussione. In particolare quest’ultimo rimprovererà il nipote per non aver detto la verità alla moglie nel momento giusto. Intanto Felicia farà arrabbiare ancora di più Camino, quando le consiglierà di annullare il suo matrimonio. Quest’ultima non appena tornerà a casa perderà le staffe poiché di suo marito non ci sarà nessuna traccia.

Nel contempo Jacinto e Bellita faranno le ultime prove prima della registrazione finale. Mentre Servante dimostrerà di essere invidioso del portinaio, le cameriere non vedranno l’ora di ascoltare la canzone.

Ramon e Antonito discuteranno pubblicamente, e questa volta faranno i conti con Lolita e Carmen.

Laura, dopo aver fatto capire di non voler danneggiare per nessun motivo Alvarez Hermoso, darà l’impressione di essere disposta a cambiare idea. Nel contempo Javier cercherà di impedire a Genoveva di parlare con Felipe.

Quest’ultimo, dopo aver ingerito del veleno a causa di Laura, perderà i sensi. A questo punto la domestica chiederà aiuto, mentre Velasco intratterrà la Salmeron per non farle incontrare il marito. Successivamente Marcos farà una proposta di nozze a Felicia, che gli dirà di aver bisogno di tempo per potergli rispondere.

Intanto Camino soffrirà per la scomparsa del consorte, assente ormai da diversi giorni.

Alvarez Hermoso entra in coma, Velasco contro Laura

Gli abitanti non riusciranno ad apprezzare l’arte di Bellita, mentre Ramon grazie ad un consiglio di Armando prenderà una decisione difficile per far tornare la pace nella sua famiglia. Dopo aver chiarito con Velasco, Genoveva crederà che Felipe sia in viaggio per Cuba. Purtroppo le condizioni di salute dell’avvocato non miglioreranno, dato che Laura apprenderà dal medico che l’uomo è in coma. A questo punto i cittadini di Acacias 38 verranno a conoscenza del ricovero dell’Alvarez Hermoso, e Ramon e Antonito rimarranno sorpresi nel vedere Laura prendersi cura dell’avvocato.

Finalmente Ildefonso verrà ritrovato da Cesareo nei pressi del fiume, mentre Anabel conforterà Camino.

Non appena Palacios Senior deciderà di lasciare la politica per non litigare di nuovo con il figlio, Lolita si accorgerà che Antonito non è tanto soddisfatto della carriera intrapresa. Nel frattempo Bellita non riuscirà a trattenere le lacrime quando la stampa rifiuterà il suo nuovo album. A gran sorpresa, Servante deciderà di diventare un politico per fondare un nuovo partito chiamato il Servandista. In seguito una coppia di anziani formata da Sabina e Roberto si recherà al ristorante dei Pasamar per mangiare. Infine Genoveva apprenderà che suo marito si trova in ospedale, mentre Velasco si scaglierà contro Laura in mezzo alla strada per non aver ucciso Felipe.