Come noto, qualche settimana fa Serena Enardu ha comunicato sui social la fine della sua storia d'amore con Pacifico, in arte Pago. I due sono stati protagonisti di vari programmi come Temptation Island Vip, da dove ne sono usciti separati, e Grande Fratello Vip, dove invece si sono riavvicinati. La coppia fino ad ora non è mai entrata nel merito del vero motivo della loro separazione, facendo semplicemente trapelare che tra i due era successa una cosa grave. Tuttavia, in una lettera che sarà pubblicata nel libro di Pago e che viene anticipata dal settimanale ''Chi'', il motivo della rottura viene finalmente rivelato: Pago racconta di aver letto sul telefono di Serena una verità scomoda che ha condizionato il loro rapporto.

Il vero motivo della rottura tra Pago e Serena

La storia d'amore tra i due si sarebbe di fatto conclusa l'11 maggio. Quel giorno, come si racconta nella lettera pubblicata su Chi e nel libro in uscita a giugno di Pacifico, Serena è andata in bagno lasciando il proprio telefono incustodito. Pago ha trovato il telefono di Serena e ha ceduto alla tentazione di leggere le sue chat. Pago precisa che in altre circostanze non avrebbe mai spiato le comunicazioni di Serena, ma che la situazione che stava vivendo in quel momento era troppo complessa e i dubbi erano troppi. Pacifico racconta di aver letto cose che gli hanno dato consapevolezza di una brutta verità che, anche se non totalmente inaspettata, ha condizionato le sue decisioni.

Dal contenuto del telefono di Serena è stato indotto a concludere infatti, che la donna sarebbe stata più volte con Graziani di Temptation Island Vip. La donna non avrebbe quindi avuto solo un flirt passeggero con il “tentatore”, ma una storia d'amore. Ad aggravare la situazione ci sarebbero le tempistiche: in quegli stessi giorni la Enardu ha implorato Pago di ritornare insieme e di ricominciare a vivere la loro storia sentimentale.

Si racconta nella lettera che quando Serena è uscita dal bagno, Pago abbia lanciato il telefono sul lavandino e che abbia messo alle strette la donna, costringendola a raccontare tutto sul rapporto avuto con Alessandro Graziani. Pago racconta che non dimenticherà mai la risposta data da Serena: ''ci sono stata più volte''.

Il capitolo su Serena nel libro di Pago

Nella lettera anticipata da Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini, Pago racconta della sua reazione alla lettura delle chat di Serena dalla quale sarebbe emersa la verità sul rapporto avuto con il tentatore Alessandro: i messaggi avrebbero confermato che i due sarebbero stati insieme più volte. L’artista, che in questo periodo sta lavorando al suo libro ''Vagabondo d'amore'' sta modificando il capitolo che parla della sua storia d'amore con la Enardu: le parole di un uomo innamorato sono sostituite da una lettera d'addio. All'interno del capitolo, Pago si sofferma sulla descrizione della quarantena come di un periodo difficile per tutti coloro che si trovano ad affrontare problemi sentimentali, concludendo con amarezza che nel loro caso non c’è stato lieto fine perché i due non sarebbero stati destinati a restare insieme.