Sono affermazioni destinate ad alimentare il Gossip quelle che Pago ha fatto nel suo libro "Vagabondo d'amore". Il numero di Chi che è disponibile a partire da oggi, 3 giugno, ha reso pubblici alcuni passaggi del capitolo in cui il cantante racconta perché è finita tra lui e Serena Enardu. Pare che tra la sarda e il "tentatore" Alessandro Graziani ci sia stata una storia d'amore nel periodo in cui lei stava provando a riconquistare l'ex.

La confessione di Pago su Serena

Serena Enardu e Pago si sono lasciati poche settimane fa e i fan l'hanno saputo tramite un lungo messaggio che lei ha pubblicato su Instagram.

Nello sfogo che ha avuto, però, l'ex tronista di Uomini e Donne non è mai scesa nei particolari del perché la sua relazione fosse giunta al capolinea, ma si è limitata a parlare di "amore malato" e di "mancanza di fiducia" da parte del compagno. A sbilanciarsi per primo sulle motivazioni dell'addio, è stato il cantante: in accordo con il settimanale Chi, il sardo ha scelto di rendere pubblici alcuni stralci del suo primo libro di prossima uscita.

Il numero della rivista di gossip che è uscito in queste ore, dunque, informa i suoi lettori della versione di Pacifico, quella che è contenuta nella sua autobiografia "Vagabondo d'amore". Leggendo quanto riporta il giornale scandalistico, a contribuire alla rottura tra i due ex del Grande Fratello Vip sarebbe stato il rapporto che lei ha avuto con Alessandro Graziani, il single che l'ha fatta vacillare a Temptation Island Vip l'estate scorsa.

Pago parla della rottura con Serena nel suo primo libro

Dopo aver precisato che la crisi tra lui e Serena è iniziata il 22 aprile scorso, quando si è accorto che il suo sentimento stava cambiando, Pago ha fatto sapere di aver riscritto alcuni capitoli del suo libro perché sono accadute delle cose molto gravi che andavano raccontate.

"Noi non siamo destinati a stare insieme, contano i fatti. Abbiamo smesso di parlarci da innamorati e sono tornate quelle problematiche che tu non hai mai cancellato nel tuo cuore".

Pacifico Settembre, poi, concentra la sua attenzione sull'11 maggio: "Quel giorno, il crollo. I vecchi tempi sono tornati, o forse non sono mai andati via per te.

Il cantante sostiene che la fidanzata era in bagno e lui, in preda alla gelosia, le ha controllato il cellulare: "Guardando la lista dei messaggi su WhatsApp, vedo subito il nome Ale con l'emoticon di un orsetto accanto". L'Ale al quale fa riferimento l'uomo è Alessandro Graziani, il ragazzo per il quale Serena Enardu ha perso la testa durante la scorsa edizione di Temptation Island Vip. "Quello che leggo e ascolto, è qualcosa che non mi fa nemmeno più male. È solo una realtà che devo accettare".

La versione di Pago su Serena e Alessandro Graziani

Rivolgendosi direttamente alla ex Serena, Pago scrive nel suo libro: "Tu non hai avuto solo un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo, come hai voluto far credere.

Con Alessandro c'è stata una vera storia d'amore". L'accusa che il cantante muove alla Enardu è che lei avrebbe frequentato seriamente Graziani nel periodo in cui provava a riconciliarsi con lui (l'avrebbe dedotto leggendo le date dei messaggi e degli audio che si scambiava con il tentatore su WhatsApp).

Pacifico racconta anche di aver affrontato subito la compagna dopo averle guardato il cellulare e che lei avrebbe ribattuto così: "Ci sono stata più volte". Insomma, dietro alla rottura tra i due ex del Grande Fratello Vip, ci sarebbe una scoperta inaspettata: il sardo avrebbe avuto la conferma che tra l'influencer e il giovane Alessandro non ci sarebbe stato solo un breve flirt ma una relazione che entrambi avrebbero taciuto in pubblico.