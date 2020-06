Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV spagnola "La cattedrale del mare", nella quarta ed ultima puntata che andrà in onda su Canale 5 il prossimo martedì 9 giugno i telespettatori potranno assistere agli episodi "Vendetta" e "Condannato".

Mar sposerà un uomo contro la sua volontà

Negli ultimi due episodi andati in onda martedì 2 giugno su Canale 5 il protagonista Arnau Estanyol è diventato improvvisamente ricco dopo aver combattuto una lunga guerra per il Re Pedro e aver salvato i figli di un ricco ebreo.

Nonostante ciò, la vita dell'uomo continuerà ad essere sempre più travagliata e tormentata, in quanto le grandi ricchezze accumulate diventeranno fonte di nuovi ostacoli e gelosie.

In particolare, la moglie Elinor disprezza fin dal primo momento l'Estanyol (marito imposto dal re) e continuerà a considerarlo solo come il figlio di un servo della gleba.

Proprio per questo motivo, la donna cercherà la complicità di Padre Joan per incastrare il marito. Quest'ultimo dal canto suo sarà molto turbato dalla rivelazione della complicità tra Arnau e la figlioccia Mar e aiuterà la nobile. In particolare, i due complotteranno per allontanare Estanyol dalla ragazza.

Allo stesso tempo, Mar sarà costretta a sposare un uomo molto violento contro la sua volontà e il protagonista nonostante ami l'orfana non farà nulla, perché non vuole affezionarsi più a nessuno.

Arnau finirà in carcere a causa della moglie Elinor e sua cugina Margarita

Intanto, Margarita Puig (la perfida cugina di Arnau) si incontrerà segretamente con Elinor e le due donne escogiteranno un piano per incastrare l'Estanyol. Improvvisamente quest'ultimo perderà tutte le sue ricchezze, finirà vittima dell'inquisizione e andrà in carcere.

Successivamente, Arnau una volta finito in prigione verrà aiutato dalla madre Francesca e dall'unica donna che abbia mai amato Aledis. Infatti, le due (entrambe donne di facili costumi), rientreranno casualmente a Barcellona e scopriranno che Estanyol sarà stato arrestato. Inoltre, il protagonista potrà contare anche sulla presenza di Mar che non lo ha mai dimenticato e su Sahat, il fidato ebreo che dopo un viaggio in Italia farà ritornato in Spagna per aiutare il suo padrone.

Non ci resta che aspettare la messa in onda del finale di stagione per scoprire ulteriori novità sulle vicende di Arnau Estanyol. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate durante la messa in onda, avrà modo di recuperarle mediante la piattaforma gratuita di Mediaset Play.