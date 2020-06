Oggi, mercoledì 17 giugno, è uscito un nuovo numero di Chi che, tra le altre cose, tratta anche la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Secondo quello che sostiene la rivista di Gossip, i genitori di Santiago non starebbero più insieme da qualche settimana: la decisione di chiudere il matrimonio l'avrebbe presa il napoletano a causa di incompatibilità caratteriali troppo forti. I bene informati fanno anche sapere che l'argentina starebbe soffrendo tanto per l'addio del marito, ma i suoi familiari la supportano a voltare pagina e a sorridere di nuovo.

Ultimi gossip sul privato di Belen Rodriguez

Dopo settimane di supposizioni e rumors mai confermati, la rivista Chi riporta quelle che sarebbero le vere ragioni dell'allontanamento tra Belen Rodriguez e De Martino.

Secondo quello che si legge sul numero del giornale che è uscito in queste ore, i genitori di Santiago non sarebbero soltanto in crisi: i due avrebbero già chiuso il loro matrimonio dopo aver capito di essere troppo diversi e di pensarla all'opposto su molti aspetti della vita.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, inoltre, conferma che a prendere la drastica decisione di lasciare il coniuge a quasi un anno dal loro tanto chiacchierato ritorno di fiamma, sarebbe stato Stefano.

A spingere il presentatore Rai ad andarsene di nuovo di casa, non sarebbero stati né i tradimenti di cui tanto si parla né l'eccessiva invadenza dei parenti di lei nella quotidianità della coppia.

Stefano avrebbe lasciato di nuovo Belen Rodriguez

Sempre su Chi si legge che Stefano avrebbe deciso di interrompere il matrimonio con Belen dopo essersi reso conto che i loro caratteri sono troppo diversi: i due avrebbero visioni opposte della vita coniugale, perciò sarebbe stato inutile continuare a stare insieme pur non andando d'accordo su tante cose.

Il settimanale di gossip informa i curiosi della sofferenza che starebbe provando la Rodriguez da quando è stata lasciata per l'ennesima volta dall'uomo con il quale sognava di stare per sempre. Si ricorda, infatti, che poco più di un anno fa è stato proprio De Martino a fare di tutto pur di convincere l'allora ex moglie a dare un'altra chance al loro rapporto.

Oggi, a distanza di un anno dal loro mediatico ritorno di fiamma, i "DeMartinez" si sarebbero detti addio in modo definitivo a causa di divergenze caratteriali che per il napoletano non possono essere superate.

Stefano tace, Belen Rodriguez si circonda degli affetti

L'ultimo numero di Chi riporta anche le news sulla vita che stanno conducendo Belen Rodriguez e Stefano dopo essersi lasciati. La showgirl, ad esempio, non farebbe nulla per nascondere il dolore che sta provando da quando il marito le ha voltato di nuovo le spalle: in una recente IGTV che ha caricato sul suo profilo, l'argentina ha detto chiaramente che sta male, che sta vivendo un periodo difficile non per scelta sua (e questo confermerebbe i gossip sull'addio voluto da De Martino), ma che è forte e ce la farà anche stavolta.

A stare vicino alla presentatrice di Tu sì que vales in questo momento, sono i suoi familiari e l'amico Mattia: il fratello Jeremias, in particolare, si è schierato dalla parte della sorella dopo averla vista soffrire ancora per l'uomo col quale anche lui ha avuto un rapporto conflittuale negli anni.

La nuova vita di Stefano, invece, è fatta solo di lavoro e dell'amore del figlio Santiago: interpellato di recente sulla sua situazione sentimentale, il conduttore ha ribadito la sua intenzione di non parlarne più perché secondo lui sono faccende che vanno affrontate e risolte tra le mura di casa.