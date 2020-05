È giunta come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra Pago e Serena Enardu, comunicata da quest'ultima attraverso i social. Da quel momento in poi si sono scatenate le voci di Gossip relative a un possibile ritorno di fiamma tra il cantautore e la sua ex moglie Miriana Trevisan. L'ex ragazza di Non è la Rai, infatti, in una recente intervistata rilasciata al settimanale Nuovo aveva dichiarato che il concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip aveva dormito a casa sua: ciò era bastato a far credere che ci fosse più di un rapporto amicale tra i due. Miriana, però, per mettere a tacere tutti i pettegolezzi ha deciso di intervenire per spiegare meglio la situazione.

Miriana Trevisan: 'Tra me e Pago solo un gentile rapporto'

Utilizzando il suo profilo Instagram, Miriana ha dichiarato in maniera ufficiale che non c'è nulla con il suo ex Pago se non un buon rapporto teso a far crescere al meglio il loro bambino. 'Le scelte mie e di Pacifico sono state fatte 8 anni fa', ha esordito l'ex velina cercando di spiegare poi in poche frasi il suo pensiero. 'Tra noi c'è solo un gentile rapporto per crescere al meglio il nostro bimbo', ha concluso la showgirl. Pare dunque che né da parte di Miriana né da parte di Pago ci sia alcuna intenzione di rimettere in piedi un matrimonio che si è concluso molti anni fa.

Entrambi sono andati avanti e con queste parole Miriana Trevisan ha chiuso la questione.

'Leviamo ogni dubbio', ha infatti aggiunto la showgirl sotto forma di hashtag. D'latra parte, la relazione tra Serena ed il cantautore si è chiusa da pochi giorni per cui sarebbe prematuro pensare ad una nuovo rapporto. Inoltre , l'ex moglie di Pacifico ha voluto specificare che quando il cantante ha soggiornato in casa sua aveva a disposizione una camera da letto con bagno in cui è stato da solo.

Tra Miriana e Pago nessun ritorno di fiamma

Insomma, Miriana, con la sincerità che da sempre la contraddistingue, ha voluto mettere un punto a ogni pettegolezzo che la vedeva protagonista. In tal modo la donna ha messo al primo posto non solo il rispetto che da sempre la lega a Pago ma anche quello nei confronti di Serena, che nel frattempo sui social ha dichiarato che la vita deve andare avanti.

Dopo la riappacificazione avvenuta al Gf Vip pareva che i due avessero la strada spianata ma così non è stato.

Adesso per Serena e Pago non resta che valutare se la fine della loro storia sarà definitiva o se si tratta di una brutta lite che con il tempo verrà dimenticata. Nel frattempo, Miriana si è messa da parte in maniera molto elegante: ha di certo cercato il modo per creare un buon ambiente per il figlio, nonostante l'amore con Pacifico sia ormai un capitolo chiuso, a quanto pare, in maniera definitiva.