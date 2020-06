Lunedì 15 giugno prenderà il via una nuova settimana di programmazione di Beautiful che vedrà al centro delle vicende la fine del matrimonio tra Liam e Hope. Quest'ultima, sacrificherà il suo matrimonio con Spencer per crescere il piccolo Douglas insieme a Thomas, il quale, nel nuovo episodio, arriverà a baciare Hope Logan. Dopo l'accaduto, la ragazza vorrà mettere le cose in chiaro con il padre di Douglas, dicendogli di non farsi illusioni, in quanto ancora innamorata di Liam.

Spoiler Beautiful: Hope si separa da Liam, vittoria per Thomas

I fan di Beautiful vedranno come la decisione di Hope di separarsi da Liam sconvolgerà la vita di molti protagonisti della soap tv americana.

Liam sarà distrutto e Brooke cercherà, seppur invano, di spronarlo a lottare ancora per salvare il suo matrimonio. Thomas, invece, si sentirà vincitore in tutta questa situazione. Il suo piano per allontanare la figlia di Brooke da Liam, sarà andato in porto, grazie all'aiuto inconsapevole del piccolo Douglas. Nel frattempo, tra Flo e Wyatt si riaccenderà la passione e i due trascorreranno momenti di passione insieme.

Spoiler 15 giugno: Thomas bacia Hope

Da quanto andato in onda sino ad oggi, si è intuito come Douglas sia stato il motivo scatenante della decisione di Hope. La Logan infatti, nonostante il forte sentimento che prova per Liam, si è convinta che il suo posto sia accanto al figlio di Thomas, bisognoso di una figura materna dopo la perdita della madre Caroline.

Dalle anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda il prossimo 15 giugno, si verrà a sapere che Thomas, sicuro di essere ad un passo dal conquistare Hope, non tarderà a manifestarle i suoi sentimenti e arriverà a baciarla. La giovane però, metterà subito le cose in chiaro con il Forrester.

Anticipazioni Beautiful del 15 giugno: Hope non dà speranze a Thomas e gli dice di non amarlo

Il giovane stilista, nonostante si mostri sicuro di sé, dovrà fare i conti con i sentimenti di Hope. La Logan infatti, subito dopo il bacio, gli dirà di non farsi illusioni e insisterà nel fargli capire di aver sacrificato il suo matrimonio con Liam unicamente per il bene di Douglas.

Hope infatti, sarà molto chiara con Thomas: sarà disposta a crescere con lui il piccolo Douglas ma nulla di più. Tra loro non vi sarà alcun rapporto sentimentale in quanto lei non lo ama. La figlia di Brooke, nonostante la decisione di lasciare Liam, non nasconderà di provare ancora un forte sentimento per lui. Nel frattempo, la notizia della separazione di Hope dal marito, comincerà a circolare. Liam distrutto per quanto accaduto, vorrà confidarsi con il fratello Wyatt al quale giungerà un messaggio proprio mentre è in compagnia di Flo.