Giovanni Conversano ha attaccato l'ex fidanzata Serena Enardu che, a suo parere, avrebbe illuso Pago quando in realtà sarebbe solo interessata alla fama. L'imprenditore pugliese ha scritto una lettera pubblicata dal settimanale Di Più nella quale ha spiegato che Serena con Pacifico Settembre si sarebbe comportata come aveva fatto qualche anno fa con lui, provando a distruggerne la reputazione.

Conversano ha aperto la sua lettera così: "Cara Serena, esattamente come dice un vecchio proverbio contadino, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Per l'ennesima volta, come è successo con me, hai illuso un uomo e hai segnato la sua vita".

Giovanni Conversano contro Serena Enardu: 'Di nuovo vittima, mai carnefice'

Serena Enardu, dopo la fine della storia d'amore con Giovanni Conversano, ha lasciato intendere che tra i motivi della rottura ci sarebbero stati dei tradimenti dell'ex compagno, il quale però ha sempre smentito queste insinuazioni sul suo conto. Oggi l'imprenditore è tornato a parlare dell'ex tronista di Uomini e Donne, affermando tra le pagine di Di Più che la nuova separazione da Pago dopo il ritorno di fiamma al Grande Fratello Vip 4 sarebbe stata una mossa studiata a tavolino. Conversano, infatti, ritiene che Serena ancora una volta abbia preso in giro un uomo, proprio come sarebbe accaduto con lui in passato.

L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha quindi evidenziato: "Pago non è riuscito a conoscerti fino in fondo durante la vostra relazione (riferendosi a Serena Enardu, ndr).

Ti ha ripreso con sé perché non ha capito che tutto, tra voi, era finito da tempo". Dunque, secondo il 41enne pugliese Serena avrebbe agito per ritagliarsi uno spazio di visibilità, passando ancora una volta per "vittima e mai carnefice".

Giovanni Conversano sostiene anche che in questi mesi Enardu abbia continuato a sentirsi telefonicamente con Alessandro Graziani, conosciuto durante la partecipazione a Temptation Island Vip.

Tutto ciò allo scopo di provare a tornare a Uomini e donne. In conclusione, l'imprenditore salentino ha scritto che l'ex compagna per un briciolo di popolarità sarebbe disposta anche a "giocare con i sentimenti altrui".

Sossio Aruta: 'Serena Enardu è falsa'

In questi giorni anche Sossio Aruta ha espresso un giudizio negativo nei confronti di Enardu.

In un'intervista concessa al periodico Mio, il compagno di Ursula Bennardo ha detto che secondo lui l'ex tronista sarda non è mai stata realmente innamorata di Pacifico Settembre: "In tempi non sospetti ho sempre criticato Serena Enardu, dicendo che non prova nulla per Pago - ha dichiarato Aruta - Non avrei scommesso nulla su di loro, si vede lontano un miglio che è falsa".