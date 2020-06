Le anticipazioni di Una vita riguardanti ciò che i telespettatori vedranno sugli schermi di Canale 5 solo tra qualche settimana, rivelano come Genoveva, dopo la morte di Samuel, ritornerà nel quartiere più agguerrita che mai, disposta a tutto pur di vendicarsi dei suoi vicini. La donna infatti, riterrà gli abitanti di Acacias responsabili della morte di Samuel e, per tale morivo, non esiterà a mettere in atto un diabolico piano per fargliela pagare. Con l'aiuto del nuovo marito Alfredo Bryce, Genoveva cercherà di ridurre sul lastrico i suoi nemici.

Genoveva disperata per la morte di Samuel

A breve, i telespettatori italiani di Una vita assisteranno alla tragica morte di Samuel, il quale perderà la vita nel tentativo di salvare la moglie Genoveva da Cristobal.

Il tutto avverrà quando i vicini impediranno ai coniugi Alday di lasciare il quartiere. Una mossa che darà modo all'ex protettore della Salmeron di sparare un colpo di pistola che, come detto, colpirà a morte il povero Samuel. Genoveva disperata, impedirà poi al vicinato di partecipare alla veglia funebre del marito e, nel prosieguo delle puntate, la donna comincerà a nutrire un odio profondo per tutti gli abitanti del quartiere, rei a suo dire, di non aver impedito la morte di Samuel.

Una vita, spoiler Spagna: Genoveva e Alfredo mettono in atto un piano di vendetta

Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si verrà a sapere che Genoveva, prima di abbandonare momentaneamente calle Acacias, prometterà di vendicare la morte di Samuel.

Una promessa che non tarderà a compiersi, dato che la donna farà ritorno nel quartiere in compagnia di Alfredo Bryce, il suo nuovo marito. Con il passare delle puntate, si capirà che il loro non sarà un vero matrimonio, ma un'unione di interesse. L'uomo infatti, aiuterà la moglie nel suo piano di vendetta, raccontando al vicinato di essere uno dei soci fondatori del Banco Americano.

Genoveva e Alfredo riusciranno a mandare sul lastrico i vicini?

Dalle puntate di Una vita già andate in onda in Spagna, emergerà un ritratto di Genoveva molto diverso da quello attualmente in onda in Italia. La donna infatti, a seguito della morte di Samuel, diventerà spietata e senza scrupoli e cercherà di utilizzare ogni mezzo per vendicarsi di tutti i responsabili della morte dell'Alday.

Alfredo in questo frangente, sarà una pedina fondamentale, visto che proporrà agli abitanti del quartiere un investimento a suo dire molto redditizio. A cadere nella trappola del nuovo marito di Genoveva, saranno Rosina e Liberto, ma anche Antonito, Felicia e donna Susana. Il piano di Alfredo e Genoveva sarà quello di mandare sul lastrico i vicini, ma qualcuno comincerà a sospettare della loro buona fede. Felipe e Ramon infatti, noteranno qualcosa di strano nel comportamento di Alfredo e Genoveva. Riusciranno i due a smascherare i coniugi Bryce?

In attesa di novità su questa intricata vicenda, si ricorda che la soap Una vita va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 mentre il sabato su Rete 4 a partire dalle 21:20.