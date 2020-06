Nella puntata finale di venerdì 5 giugno di Amici Speciali è arrivato un annuncio che ha lasciato i telespettatori senza fiato: Stash dei The Kolors diventerà presto papà. Ad annuciarlo è stata la conduttrice Maria De Filippi che ha mandato in onda un video di un'ecografia, in cui si sentiva un battito cardiaco. A quel punto, i fan del cantante partenopeo si sono subito riversati su Instagram per commentare la lieta notizia. Tra i vari commenti social, sono apparsi anche quelli di personaggi noti, tra cui Riccardo Marcuzzo, in arte Riki.

Amici Speciali, Stash papà: i commenti e auguri dei colleghi

"La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello in assoluto" ha dichiarato Stash dei The Kolors emozionato ad Amici Speciali. La stessa emozione è stata provata anche da tantissimi colleghi, che hanno colto l'occasione per esprimere la loro immensa gioia per il futuro papà. Tra questi c'è Paola Turci, che ha commentato su Instagram: "Uh ma che bellezza". Poi è intervenuta la rapper Baby K che ha scritto: "Auguri! Che bella notizia". Infine, è arrivato un curioso Riki che ha chiesto in maniera un po' insolita: "Ma chi è la donna?". A quel punto, sui social si è scatenata la caccia al nome della presunta fidanzata del cantante partenopeo.

Di recente, si pensava che la fortunata fosse una certa Rossana Feola, ma a quanto pare l'indiscrezione non è stata mai confermata dal diretto interessato.

La fidanzata di Stash dei The Kolors è Giulia Belmonte

Classe 1995, mora e origini abruzzesi, Giulia Belmonte sarebbe la misteriosa fidanzata di Stash dei The Kolors.

A comunicarlo è stata proprio lei, pubblicando su Instagram lo scatto dell'ecografia con il nome del cantante. Non si conosce molto della vita di Giulia, ma stando a quanto riporta Blogo, è entrata a far parte del mondo dello spettacolo da giovanissima grazie alla sua partecipazione al concorso di bellezza Miss Italia.

Dopo quest'esperienza, ha preso parte a diversi videoclip musicali dei cantanti Flo Rida, Emis Killa e Benji e Fede. Inoltre, la giovane è laureata in Scienze della comunicazione e ha lavorato come modella per poi lanciarsi nell'ambito mondo del giornalismo televisivo. Giulia, infatti, ha iniziato a lavorare come giornalista per 'Storia e misteri' su Telenova, in cui si occupava di storia, natura, tecnologia e architettura. Nel 2019 è diventata ospite fissa della rete televisiva lombarda nel programma calcistico, 'Novastadio'. La Belmonte è inoltre amica e collaboratrice dell'archeologo ed egittologo Aristide Malnati, conosciuto al grande pubblico per aver partecipato all'Isola dei Famosi 2016 e al Grande Fratello Vip 4.