A poche ore dalla messa in onda della finale del nuovo spin-off di Amici di Maria De Filippi, "Amici Speciali", è giunta dalla rete un'inaspettata notizia. Si tratta del ritiro dal talent-show della band The Kolors.

A renderlo noto, è stato Stash Fiordispino che ha destinato al web un post dal contenuto esclusivo spiegando il motivo legato alla sofferta scelta maturata insieme ai suoi compagni d'avventura musicale, di rinunciare al loro posto di finalisti del rinnovato talent ideato e condotto da Maria De Filippi.

The Kolors non partecipano alla finale di Amici Speciali

I fan erano in trepidante attesa di vederli partecipare alla finale della gara di Amici Speciali, lo spin-off pensato come progetto benefico volto ad aiutare l'Italia colpita dalla pandemia di nuovo Coronavirus.

Ma, nelle ultime ore, è giunta su Instagram la notizia secondo cui The Kolors hanno deciso di abbandonare il talent.

Il frontman della band, Stash, ne ha dato annuncio in un video condiviso con il web dalla pagina Instagram ufficiale di Amici di Maria De Filippi. Seppur considerando l'accesso alla finale di Amici Speciali un'opportunità - stando a quanto ha riportato - è giunto alla decisione di concederla ad un altro concorrente, che è stato decretato secondo il metodo di selezione che in semifinale aveva scelto The Kolors come finalista. "Ciao a tutti - è il messaggio con cui apre il suo video, Stash -. Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, sin da subito mi sono sentito di rinunciare a quel posto".

Nel filmato in questione, inoltre, si dichiara grato al format ideato da Maria De Filippi per aver avuto la sua grande chance nel 2015, ovvero quella di aggiudicarsi la coppa di 'Amici', per poi essere ingaggiato in qualità di insegnante per il noto talent-show.

Stash rivela il metodo di selezione del quarto finalista di Amici Speciali

A sostituire The Kolors nella finale di Amici Speciali sarà un nuovo quarto finalista, decretato secondo il metodo di selezione anticipato da Stash nel suo messaggio rivelatore. "A decidere chi sarà la persona che prenderà il mio posto saranno gli altri 3 finalisti - ha aggiunto il cantante nel suo videomessaggio -.

Esattamente come hanno fatto con me. Per cui, ci vediamo venerdì. Ci divertiremo".

Nella semifinale del talent in corso, oltre a The Kolors erano stati scelti come finalisti il ballerino Alessio Gaudino e i cantanti Michele Bravi e Irama. Quest'ultimi tre hanno scelto Umberto Gaudino in qualità di quarto finalista, che prenderà parte alla finale del talent-show in corso, al posto di Stash & The Kolors. E la scelta in questione è riportata in un nuovo post pubblicato in queste ore sempre dalla pagina Instagram di Amici di Maria De Filippi, in vista della finale prevista per la serata di venerdì 5 giugno.

I commenti del web sulla decisione di The Kolors

Sotto il videomessaggio in cui Stash Fiordispino preannuncia il suo preannunciato ritiro, su Instagram non sono mancati i commenti del web.

Ad emergere sono i messaggi di consenso destinati dagli utenti ai Kolors - "Scelta di cuore, grandi ragazzi e artisti. Però, mi dispiace molto. Avrei voluto rivedervi vincitori, in quanto i miei preferiti tra tutti i finalisti! Ciò non toglie che questa è una gara di solidarietà e voi vi state dimostrando dei ragazzi dal cuore d'oro. Così come tutti gli altri!" - ma non sono mancati neanche commenti critici sul conto della nota band. "Che poracciata, onestamente".