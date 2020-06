Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, meglio conosciuta dai telespettatori spagnoli con il titolo di Acacias 38. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dall'8 al 12 giugno 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. Per tutti quelli invece che non hanno la possibilità di seguire gli episodi della soap ogni pomeriggio in tv, potranno benissimo rivederli in replica sul sito Mediaset Play.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla richiesta che Telmo farà a Lucia, ai tentativi di Samuel Alday di incontrare Ojeda Tapia, all'incendio che brucerà il teatro dei Dominguez e alla confessione che Carmen farà a Fabiana sui sentimenti che prova per Ramon.

Samuel rintraccia un amico del padre

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che dopo aver scoperto che Mateo è proprio suo figlio, Telmo inizierà a desiderare di ricongiungersi definitivamente con la sua famiglia. Per questa ragione, l'ex religioso chiederà a Lucia di incontrarsi nuovamente di nascosto per chiederle di combattere insieme a lui affinché il loro sogno d'amore possa finalmente realizzarsi a dispetto di ciò che potrebbe fare Eduardo. Nel frattempo Samuel cercherà di risolvere la delicata situazione in cui si sono venuti a trovare lui e la moglie, ideando un piano per riuscire a contattare il senatore Ojeda Tapia. Ariza, infatti, ha preteso che l'Alday e la moglie convincano il noto politico ad entrare in affari con lui per iniziare ad estrarre del ferro in alcune miniere situate in Marocco.

Data la gravità della situazione, Samuel deciderà di chiedere aiuto ad un vecchio amico giudice di suo padre Jaime che troverà il modo per aiutarlo. Nonostante sia in procinto di debuttare come artista, Cinta fingerà di non essere molto soddisfatta della scuola di madame Olenka.

Jacinto e Marcelino decidono di diventare ballerini

Dopo vari tentativi, Samuel Alday riuscirà finalmente ad incontrare il senatore Ojeda Tapia e a parlargli della sua delicata situazione con Ariza. Nel frattempo, Rosina parteciperà ad una manifestazione di protesta nei confronti di chi vorrebbe impedire alle scuole di danza di inserire fra i loro corsi le lezioni di tango.

Josè informerà Bellita ed Arantxa che un pericoloso incendio ha bruciato il loro teatro di Buenos Aires, mettendo in serie difficoltà economiche l'intera famiglia. Più tardi, Jacinto e Marcelina decideranno di cimentarsi nel ballo, prendendo lezioni di tango. Carmen si riappacificherà con Ramon per poi recarsi da Fabiana e confessarle di essere perdutamente innamorata di lui.