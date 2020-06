Stash, il cantante dei The Kolors, è finito al centro del Gossip durante l'ultima puntata di Amici Speciali, andata in onda venerdì 5 giugno, in quanto diventerà papà. L'annuncio del lieto evento, che porterà Antonio Fiordispino a diventare padre per la prima volta, è stato fatto da Maria De Filippi durante la trasmissione. La fidanzata di Stash sarebbe Giulia Belmonte ed è una ragazza di Pescara.

Stash divenenterà papà: Giulia Belmonte è incinta

Durante l'ultima puntata di Amici, Maria de Filippi ha mostrato un video ricevuto da Stash. Nel filmato fatto vedere dalla conduttrice si è vista parte di un'ecografia a una donna incinta e subito dopo è stato fatto l'annuncio che riguardava il lieto evento che vivrà Antonio fra qualche mese diventando padre.

La padrona di casa ha regalato al leader della band dei The Kolors un ciondolo. Il cantante è apparso commosso e felice per come la sua vita ha iniziato a cambiare. La fidanzata dell'ex allievo di Amici non è stata menzionata durante la puntata andata in onda su Canale 5 e, al momento, non sono trapelate molte informazioni su Giulia Belmonte.

Giulia Belmonte, la compagna di Stash, è una giornalista

La fidanzata di Stash, che lo renderà papà per la prima volta, si chiama Giulia Belmonte. La bellissima compagna del leader dei The Kolors è di Pescara, è laureata in scienze della comunicazione e fa la giornalista tv. Giulia è una ragazza mora, con labbra carnose, carnagione scura e capelli lunghissimi, lisci e scuri.

Oltre a lavorare come giornalista, grazie anche al suo fisico e alla bellezza che la contraddistingue, la Belmonte fa anche la modella e la sua gravidanza è stata tenuta nascosta fino alla puntata di Amici Speciali, andata in onda venerdì 5 giugno. Nel momento in cui è stato fatto l'annuncio in televisione sulla futura paternità di Stash, Giulia ha pubblicato su Instagram una storia con la sua ecografia.

Il messaggio di Stash su Instagram

Stash ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post in cui ha riproposto il video mandato in onda da Maria De Filippi, riguardo l'ecografia del futuro bambino. Accanto al video ha inserito una didascalia che rappresenta una sorta di lettera al suo piccolo. Nel video si sente il battito del cuoricino di suo figlio e il leader dei The Kolors l'ha definito come: "La musica più bella che io abbia mai creato".

Il cantante è emozionato per come la sua vita sia cambiata e ha detto di volersi fidare del suo istinto per tuffarsi in questa nuova avventura. Antonio ha detto che, dato anche momento storico in cui stiamo vivendo, diventare papà è il regalo più bello in assoluto: "Da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu".