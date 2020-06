Venerdì, 5 giugno 2020, su Canale 5 è stata trasmessa l’ultima puntata di Amici Speciali. Il talent con gli ex allievi della scuola, si è concluso con un monologo molto toccante di Irama. Il cantante ha portato in scena un omaggio a George Floyd.

Maria De Filippi ha voluto fortemente quest’edizione speciale del talent tra vecchie glorie del programma, alla quale si sono aggiunti anche Michele Bravi e Random. Oltre a destinare i proventi del televoto alla Protezione civile, i ragazzi in ogni gara vinta destinavano dei kit all’Italia per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Irama conquista il pubblico di Amici

L’ultimo atto della sfida di Amici Speciali ha visto contrapposti Irama e Michele Bravi. Quest’ultimo si è esibito con il successo sanremese Il diario degli errori, mentre Filippo Maria Fanti, in arte Irama, ha dedicato un monologo alla morte di George Floyd. Irama seduto al centro dello studio di Amici, ha esordito: “Perché rubi il respiro a un altro uomo? Non basta respirare per essere uomini”.

Il monologo del cantante, è stato un omaggio alle vicende legate alla morte di George Floyd: “Lui ha usato il suo ultimo respiro per dire mamma, io non sono nero come lui, ma respiro come lui e adesso piango come lui”. Con questo messaggio si è conclusa la gara finale del talent show a scopo benefico.

Filippo Maria Fanti ha ricevuto la standing ovation da parte dei giudici, dei ragazzi in gara, del pubblico presente in studio e della stessa Maria De Filippi. La gara si è conclusa con la vittoria di Irama su Michele Bravi. In questo modo Filippo Maria Fanti ha vinto per due volte il talent: nella 17esima edizione e nel format in formato speciale.

Il messaggio del presidente Giuseppe Conte

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha riconosciuto la dedizione e lo sforzo fatto da Maria De Filippi per aiutare il paese. Per questo motivo ha voluto mandare un messaggio ai ragazzi e tutta la macchina organizzativa. Nel messaggio indirizzato ad Amici Speciali, il premier ha rinnovato la sua gratitudine agli ex allievi del talent per aver messo a disposizione il loro talento al servizio della raccolta fondi destinata alla Protezione civile.

Le parole lette dalla conduttrice, oltre a essere accolte con un grande applauso dai presenti in studio, hanno dato una spinta in più ai ragazzi in gara. Nel frattempo, l’ultima puntata del torneo ha regalato un altro colpo di scena in apertura. Maria De Filippi ha chiamato Stash Fioridispino al centro dello studio e dopo avergli regalato una collana d’oro con un ciondolo d’orsetto ha annunciato che presto insieme alla compagna diventeranno genitori. Il frontman dei The Kolors ha dichiarato che, l’arrivo una nuova vita in un momento storico come quello che stiamo vivendo è sempre qualcosa di meraviglioso.