C'era grande attesa sull'ospitata di Stefano De Martino a Domenica In oggi, 14 giugno. I curiosi si aspettavano che Mara Venier facesse qualche domanda scomoda al giovane, soprattutto in merito ai tanti Gossip che circolano sulla sua vita privata. Nella mezz'ora che i due hanno chiacchierato in collegamento, però, non è mai stato fatto riferimento a Belen Rodriguez e alla crisi che la coppia sta vivendo ormai da più di un mese.

Nessuna domanda su Belen a Stefano De Martino

L'intervista che Stefano De Martino ha accettato di concedere a Mara Venier a due giorni dal ritorno in tv di Made in Sud, sembrava l'occasione perfetta per sapere qualcosa in più sulla crisi matrimoniale che il presentatore sta vivendo.

Da oltre un mese, infatti, le riviste di gossip non parlano d'altro che dell'allontanamento che c'è stato i primi di maggio tra il napoletano e Belen Rodriguez.

Dopo che la showgirl ha usato Instagram per confermare il periodo buio che sta affrontando nel privato non per colpa sua, i fan della coppia si aspettavano che anche il padre di Santiago si esponesse sui social network per rendere pubblica la sua versione dei fatti.

La linea che sembra aver sposato l'ex ballerino su questa vicenda, però, è quella del silenzio assoluto: ai giornalisti che l'hanno incontrato di recente per parlare del programma comico che riprenderà il 16 giugno, Stefano ha sempre fatto sapere che non intende commentare in nessun modo le chiacchiere che stanno circolando sul suo conto da qualche tempo.

Mara Venier glissa sul gossip con Stefano De Martino

Domenica 14 giugno, però, Stefano è stato tra gli ospiti del programma del pomeriggio di Mara Venier ma, contrariamente a quello che si aspettavano in tanti, non è mai stata tirata in ballo Belen neppure per sbaglio.

La presentatrice ha chiacchierato a lungo con De Martino in collegamento da Napoli: i due hanno scherzato sull'infortunio che ha avuto la veneta e sul gesso che ha dovuto mettere alla gamba, sullo show che sta per ricominciare su Rai 2 e sull'affetto che provano l'uno per l'altro da tempi non sospetti.

L'ex ballerino ha anche invitato la collega a partecipare a una delle nuove puntate di Made in Sud, che terminerà il prossimo 20 luglio.

Nessuna domanda, invece, è stata fatta al padre di Santiago sui tantissimi gossip che stanno impazzando sul suo conto: Mara Venier, infatti, ha preferito non toccare l'argomento crisi forse anche perché aveva preso degli accordi in precedenza con il suo amico.

Ultimi rumors su Stefano De Martino e Belen

Nella giornata in cui c'erano grandi aspettative attorno all'intervista di Stefano De Martino a Domenica In, alcuni siti di gossip hanno lanciato nuove indiscrezioni sulla crisi in corso tra lui e Belen.

Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, ad esempio, ha fatto sapere che l'allontanamento tra i genitori di Santiago sarebbe iniziato dopo una brutta discussione avvenuta nel box della casa milanese dove i due vivevano insieme fino a poco tempo fa.

A far scontrare i coniugi, dunque, si dice siano stati sia la forte gelosia di lei che l'eccessiva e costante presenza di tutti i Rodriguez nella vita della coppia. Tornano di moda, dunque, i rumors sull'insofferenza che il presentatore Rai avrebbe da sempre nei confronti dei suoceri e dei fratelli della moglie, a suo avviso troppo invadenti.

Gossip ancora tutti da confermare, infine, sono quelli su un possibile tradimento di Stefano all'argentina, la quale ultimamente ha alimentato queste voci facendosi vari selfie con il gesto delle corna sopra la testa, come a voler confermare la mancanza di rispetto ricevuta da parte del marito.