Si fanno sempre più insistenti le voci su una crisi in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In attesa che i protagonisti di questo Gossip decidano di rilasciare delle dichiarazioni, alcuni utenti sui social hanno notato i comportamenti opposti che i due stanno assumendo di recente: la showgirl si sta circondando di parenti e amici fidati, il presentatore si sta dedicando al lavoro e, tra una prova e l'altra, si sta riavvicinando su Instagram alla ex Emma Marrone.

La famiglia di Belen prende le distanze da Stefano

È passato più di un mese da quando Stefano De Martino ha lasciato Milano e la moglie per iniziare a preparare la nuova edizione di Made in Sud a Napoli.

Secondo le indiscrezioni che sono circolate nelle ultime settimane, il distacco tra il presentatore e Belen Rodriguez non sarebbe causato soltanto da questioni lavorative. I bene informati, infatti, sostengono che i genitori di Santiago siano in crisi da fine aprile, ovvero da quando alcuni vicini di casa li avrebbero sentiti litigare pesantemente per motivi sconosciuti. Da quella discussione, inoltre, si dice che il presentatore Rai si sia recato poche volte nell'abitazione coniugale e solo per fare visita al figlio di sette anni.

Se il napoletano non si è ancora esposto sui social o sui giornali in merito alla sua chiacchierata vita sentimentale, la showgirl in un video postato sui social ha messo in chiaro alcune cose.

"Non è un periodo semplice per me, ma non di certo per mia responsabilità. Non me l'aspettavo e quando sarà il momento ne parlerò perché sono un personaggio pubblico ed è giusto così. Sono una donna forte e ce la farò anche stavolta". In concomitanza con lo sfogo che ha avuto l'argentina sul web, i più attenti hanno notato un distacco improvviso dei parenti di lei da Stefano: la madre di Belen ha smesso di seguirlo su Instagram.

Stefano 'snobba' Belen e apprezza Emma su IG

Se dalla moglie Belen sembra aver drasticamente preso le distanze sia nel privato che sui social network è a un'altra famosa ex che Stefano pare si stia inaspettatamente riavvicinando sul web. Alcuni attenti fan, infatti, non hanno potuto non notare che nell'ultimo periodo sono numerosi i "like" che il napoletano sta mettendo alle fotografie che Emma Marrone pubblica sul suo profilo Instagram.

Sebbene tra i due ci sia da tempo un rapporto civile, ad alcuni appare piuttosto insolito che il ragazzo apprezzi la maggior parte dei post dell'ex fidanzata soltanto in questo periodo in cui è in crisi con la moglie: quando tra i "DeMartinez" era tutto rose e fiori, infatti, non si contavano neppure sulle dita di una mano i "mi piace" dell'ex ballerino alla cantante che ha tradito e poi lasciato per amore di Belen.

I fan di Emma contro De Martino dopo la crisi con Belen

Non è la prima volta che i curiosi notano un presunto tentativo di riavvicinamento di Stefano a Emma quando il suo matrimonio con Belen non vive un periodo felice: già dopo la prima separazione con la Rodriguez, sono circolati parecchi gossip su un mai confermato ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Amici.

I sostenitori di Emma Marrone, però, si stanno mostrando da subito contrari a questo ipotetico ricongiungimento. Dopo aver visto i numerosi "like" che De Martino ha ricominciato a mettere alla ex su Instagram, alcuni fan di lei si sono esposti su Twitter per manifestare il loro pensiero. "De Martino, anche meno eh", "Sta sul pezzo", "Chi lo capisce è bravo, è da un po' che mette mi piace", "Non sa più da chi andare", "Non le metteva like da aprile, ora dopo il caos è da giorni che lo mette sempre", "Io lo trovo ridicolo". Questi sono solo alcuni dei commenti di disapprovazione che i follower della "Brown" hanno scritto sul comportamento di colui che ha fatto tanto soffrire la loro beniamina in passato.