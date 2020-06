La zia Eulalia sarà una vera e propria spina nel fianco per donna Francisca nelle prossime puntate de Il Segreto. Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna infatti, si viene a sapere che l'anziana donna farà di tutto pur di scovare Montenegro la quale, come noto, si trova ancora a la Habana, pronta a tornare ad essere la padrona indiscussa di Puente Viejo. Eulalia, non riuscendo a scovare la nipote, tenderà una trappola alla donna, inscenando la sua morte, certa che la notizia la farà uscire allo scoperto.

Eulalia vuole vendicarsi di donna Francisca nelle prossime puntate de Il segreto

Per donna Francisca le cose saranno destinate a cambiare nel corso delle prossime settimane di programmazione.

Stando alle anticipazioni relative alle puntate andate già in onda in Spagna, si viene a conoscenza del fatto che Eulalia sarà disposta a tutto pur di ritrovare la nipote, pronta a vendicarsi di lei per tutte le angherie che negli anni è stata costretta a subire, non ultime quelle legate al terribile e psicopatico Cristobal. Montenegro, come noto, si trova nascosta a la Habana, dove ha trovato ospitalità dalla marchesa Isabel, in attesa di recuperare le proprietà e i terreni che in passato le appartenevano. Lo scagnozzo di Eulalia, Campuzano, sarà incaricato di ritrovarla ma, nessuno a Puente Viejo, saprà dargli notizie sulla matrona.

Anticipazioni il segreto: Eulalia tende una trappola a Montenegro per farla uscire allo scoperto

Per tutti gli abitanti di Puente Viejo, donna Francisca sembrerà essere sparita nel nulla. Per tale motivo, Eulalia studierà un piano per far uscire allo scoperto la parente, arrivando a inscenare il proprio decesso, certa che tale notizia porterà Montenegro a palesarsi.

Eulalia quindi, farà pubblicare il suo necrologio su un quotidiano nazionale e che verrà letto da Francisca la quale, come auspicato dalla zia, se ne rallegrerà. Dagli spoiler, si verrà a sapere che donna Francisca a questo punto, comincerà a sentirsi stretta tra le mura de la Habana.

Il segreto, trame Spagna: Francisca crede che Eulalia sia morta

Dopo aver appreso della morte di Eulalia, donna Francisca mediterà di palesarsi davanti agli abitanti di Puente Viejo per rimarcare ancora una volta di essere lei la donna più potente del paese. Le volontà di Montenegro però, dovranno fare i conti con quelle di donna Isabel, la quale non avrà alcun interesse che la sua ospite riprenda il comando. Proprio in questo frangente, la marchesa si dovrà assentare per due settimane per parlare con un misterioso interlocutore, lasciando alla domestica Antonita il compito di badare a donna Francisca. Dalle anticipazioni, la domestica faticherà a tenere a bada Montenegro la quale sembrerà parecchio infastidita dopo essere venuta a conoscenza che la marchesa Isabel è partita senza nemmeno salutarla.