Pronte le anticipazioni di Beautiful della puntata di sabato 13 giugno in onda su Canale 5. Hope è decisa a lasciare Liam per prendersi cura di Douglas. La sua intenzione è quella di mantenere fede all'ultima richiesta di Caroline prima di morire. Peccato che quel testamento letto con tanta malinconia da Thomas sia un falso e che il giovane Forrester la stia ingannando.

Hope, distrutta per la morte di Beth, e sentendosi in colpa nei confronti di Liam per non essere riuscita a dargli dei figli, crede di poter essere utile almeno a Douglas, ora senza madre. Il piccolo, che tanto si è affezionato a lei, verrà abilmente manipolato da Thomas nel corso delle prossime puntate di Beautiful per convincere Hope a legarsi per sempre a lui diventando sua moglie.

Beautiful, puntata di domani 13 giugno su Canale 5: trama

Nelle trame dell'episodio della soap in onda su Canale 5 alle 13:40, Steffy proverà a convincere Hope a non abbandonare tutto per stare con Thomas. La giovane stilista però non ha alcuna intenzione di ascoltare le raccomandazioni della sorellastra e le assicura che sarà - o almeno ce la metterà tutta - felice. In fondo, realizzerà il suo grande desiderio di diventare madre, anche se adottiva.

Nel frattempo, Ridge sarà messo al corrente dei piani di Hope e Thomas. Con grande rabbia di Brooke, il magnate della Forrester sembra d'accordo con la loro balzana idea. La divergenza di vedute tra lui e la moglie si farà sempre più insostenibile, tanto da farli arrivare ad un punto di non ritorno che porterà alla fine del loro matrimonio.

La folle richiesta di Hope

Nella puntata di Beautiful di oggi, Steffy ha continuato a discutere con Hope. Forrester vorrebbe che Logan Jr. cambiasse idea in merito alla scelta di lasciare Liam, ma senza successo. Come se non bastasse, Hope ha detto alla ex rivale in amore di riprendersi Liam, in modo che possano crescere insieme Kelly e Phoebe, la bimba con la quale ha instaurato un legame così speciale.

Sarà solo l'inizio di un lungo incubo per Hope. Come rivelano le anticipazioni di Beautiful, Thomas perderà la ragione e la sua ossessione nei confronti di Logan Junior diventerà incontrollabile. Tutto precipiterà quando verrà a sapere che Beth è viva. A quel punto, pur di non perdere la donna che ama, arriverà a compiere gesti efferati, tacendole la verità.

La paura di Steffy nella puntata di Beautiful in onda domani

Nell'episodio della soap opera Beautiful in onda domani, sabato 13 giugno su Canale 5, Steffy andrà da suo padre Ridge per raccontargli le ultime novità. La giovane gli confiderà le sue paure, certa che Hope si sia messa in un grosso guaio e che Liam ne soffra. A sorpresa, il padre le dirà di non essere dello stesso avviso e, al contrario, di appoggiare la coraggiosa scelta di Hope. In questo modo, Douglas avrà una madre e Liam potrà occuparsi di Kelly e Phoebe. Sarà l'inizio di una folle serie di eventi che coinvolgerà le famiglie Logan e Forrester.