Taylor Mega è finita al centro dei Gossip per via di un suo video in cui aveva ripreso una polvere bianca sul comodino, scambiata da molte persone per sostanza stupefacente. La popolare influencer, attraverso le sue storie Instagram, ha messo a tacere le voci, giustificando l'accaduto, dicendo che si trattava, in realtà, di magnesio supremo.

Taylor Mega ha pubblicato un video con una polvere bianca sul comodino

Taylor Mega ha due milioni e mezzo di follower su Instagram e condivide ogni giorno sui social gran parte della sua vita lussuosa e frammenti di quotidianità con i fan che la seguono. L’altro giorno, durante uno dei suoi video, l'influencer udinese ha allargato l’inquadratura e ha mostrato una polvere bianca sul comodino che ha indignato gli utenti del web, al punto da farli sospettare si trattasse di cocaina.

Taylor ha prontamente smentito la notizia attraverso dei video in cui ha dichiarato di non usare sotanze stupefacenti.

La polvere bianca era magnesio

Taylor Mega ha proseguito il video su Instagram, dicendo: ''Ci tenevo a spiegare la storia di oggi del comodino. Questo è magnesio supremo e ha la stessa consistenza''. L’influencer ha poi assaggiato con un dito il magnesio, mostrandolo nel filmato, dimostrando che la sostanza avrebbe potuto trarre in inganno, avendo lo stesso aspetto della cocaina. Nella notte di lunedì 22 giugno, la Mega ha aggiunto poi due storie Instagram per spiegare meglio l’accaduto e ribadire la sua versione dei fatti, sostenendo che, quella ripresa nei giorni precedenti sul comodino non una sostanza stupefacente, ma un integratore.

Le storie Instagram di Taylor Mega

Attraverso due immagini pubblicate nelle sue storie Instagram, Taylor ha continuato a difendersi dalle accuse scrivendo: ‘’Ci sono persone che fingono per un’ora, per giorni e chi finge per una vita intera. Fidarsi poco nella vita. Anche il sale sembra zucchero… (E il magnesio bianco) aggiungo”.

La Mega sembra quindi aver messo a tacere le voci sul suo conto. Non è un periodo facile per Taylor che, qualche giorno fa, era finita al centro delle critiche per via di una sponsorizzazione ad un'azienda che aveva truffato i clienti. L'influencer ha prestato il suo volto e la sua notorietà ad un brand che si è dimostrato poco serio e che ha truffato i follower di Taylor, non spedendo i prodotti che avevano acquistato.

Dopo essere stata raggiunta da Striscia la Notizia, la Mega ha dichiarato di aver fatto causa all'azienda per un danno di immagine. Oltre a questa vicenda, l'immagine della modella rischiava di essere compromessa dai video con la polvere bianca, ma la sua smentita, le avrebbe evitato nuovi problemi.