Secondo le anticipazioni della soap opera americana "Beautiful", nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 22 a sabato 27 giugno ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare, Liam Spencer deciderà di tornare dalla sua Steffy Forrester a Parigi, però nel frattempo Xander avrà saputo che Beth è viva, per questo motivo andrà a casa di Hope Logan e vorrà impedirle di firmare i documenti per l'annullamento del matrimonio con Liam.

Liam tornerà dalla sua ex compagna

Hope e Liam andranno a cena per l'ultima volta e poi si diranno addio. Infatti, lo Spencer non vorrà più perdere tempo e andrà da Steffy, in quanto d'ora in avanti vorrà dedicarsi solo alle sue figlie (Kelly e Phoebe, che è in realtà Beth).

D'altro canto, la giovane Forrester ha spinto più volte la sua sorellastra a lottare per salvare il proprio matrimonio con lo Spencer, ma nonostante ciò sarà felice che quest'ultimo sia tornato da lei per formare la famiglia che ha sempre desiderato. Allo stesso tempo anche Ridge sarà contento di vedere sua figlia finalmente felice in amore.

Nel frattempo, Xander dovrà occuparsi di tutti i documenti per l'annullamento del matrimonio tra Liam e Hope, ma sarà molto dubbioso. Infatti, riterrà che questo divorzio non sia la cosa più giusta da fare, in quanto è a conoscenza che Beth è ancora viva. Proprio per questo, Xander cercherà di far cambiare idea alla ragazza e la invoglierà a tornare sui suoi passi.

Xander vuole dire la verità a Hope

Intanto, Thomas Forrester sarà più felice che mai per essere riuscito nell'intento di separare Liam e Hope. Nonostante ciò, Carter continuerà a insistere con Flo affinché dica tutta la verità a Hope riguardo alla figlia, così da togliersi questo macigno dalla coscienza.

Mentre i due si confronteranno interverrà anche Zoe, la quale avrà una violenta lite con Flo davanti a Xander.

Infatti, da un lato Flo vorrà dire tutta la verità alla Logan, mentre Zoe preferirà che le cose restino così come sono, per evitare ulteriori problemi. Invece, Brooke farà di tutto per convincere sua figlia a ripensarci riguardo all'annullamento del matrimonio con suo marito.

Nel frattempo, Xander ormai sarà a conoscenza del segreto di Flo e Zoe e non vorrà che ci siano ulteriori conseguenze per la vita di Hope, così andrà a casa sua per provare a impedire che lei e Liam firmino i documenti per il divorzio.

Non resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntata di Beautiful per scoprire ulteriori novità sulle vicende della soap opera. Intanto, chi non avesse avuto l'opportunità di vedere tutti gli episodi durante la prima messa in onda televisiva, potrà rivederli mediante la piattaforma gratuita di Mediaset Play.