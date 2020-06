Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta D'amore, giunta ormai al suo quindicesimo anno di trasmissione in Italia. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda dal 29 giugno al 3 luglio 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 7 e 35 di sera.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno ai preparativi per il matrimonio di Jessica e Henry, ai tentativi di Dirk di riavvicinarsi a Linda, alla decisione di Michael di disintossicarsi e al riavvicinamento momentaneo di Franzi e tim.

Linda allontana Dirk

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Franzi rimarrà molto colpita dalla poesia che le ha regalato Tim, nonostante sappia che in realtà non è stato il ragazzo a scriverla di suo pugno ma Bela.

Felice del dono ricevuto, la giovane chiederà al suo ex di incontrarlo per chiarirsi. Linda chiederà all'ex marito, Dirk, di non avvicinarsi più a lei, dopo essere rimasta molto infastidita dai suoi tentativi di approccio. Pur di fare felice Herny, Jessica accetterà con scarso entusiasmo di celebrare il suo matrimonio in abiti tradizionali bavaresi. A peggiorare la situazione ci penserà Marianne che giungerà all'improvviso al Furstenhof.

Franzi e Tim cenano insieme

Franzi scoprirà nel corso di una cena con Tim che il giovane ha trascorso una notte di passione con Nadja. Sconvolta, la ragazza lascerà su due piedi il Saalfeld e fuggirà via. Natascha confiderà a Robert di non essere più in grado di sostenere la situazione che si è venuta a creare in casa sua a causa della dipendenza di Michael dai psicofarmaci.

Dopo essersi sfogata con Saalfeld la donna rientrerà a casa e verrà a sapere che il marito vuole ricoverarsi in una clinica per disintossicarsi.

Marianne si offrirà di aiutare Jessica a trovare il vestito da sposa perfetto per il suo matrimonio, mentre Henry continuerà a non volere che la madre partecipi al suo matrimonio.

Tim confesserà a Franzi di aver ceduto alle avances di Nadja, spingendo la giovane ad allontanarsi definitivamente da lui. Più tardi, Paul cercherà di convincere Krummbiegl a perdonare Tim, mentre Andrè e Linda prolungheranno la loro vacanza a Salisburgo.

Marianne e Henry si riappacificano

In assenza di André, Hildegard sarà costretta a preparare da sola tutto il buffet di matrimonio di Jessica e Henry.

Lucy e Franzi decideranno di trascorrere del tempo insieme per dimenticare le loro pene d'amore. Marianne deciderà di abbandonare il Furstenhof, dopo che Henry le confesserà di ritenerla responsabile della scomparsa del padre avvenuta diversi anni prima. Poco dopo però, grazie all'aiuto di Jessica, madre e figlio riusciranno a risanare i loro diverbi e a riappacificarsi. Tim sarà più che deciso a riconquistare Franzi nonostante la giovane affermi di non amarlo più. Natasha deciderà di rimanere a Bichlheim per aiutare Michael anche quando verrà a sapere che suo padre non sta più bene e soffre di demenza senile.