Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di Daydreamer - Le ali del sogno, la soap di nazionalità turca con protagonista Can Yaman. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda dal 22 al 26 giugno 2020, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:55.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al servizio fotografico che Can organizzerà con una modella di nome Arzu, alla gelosia che Sanem proverà nei confronti di Can, ai tentativi di Emre di sabotare volontariamente l'agenzia e alla festa organizzata da Simeon Fabbri.

Sanem e Can escono insieme

Le anticipazioni di Daydreamer ci segnalano che per sanare un debito impellente, i genitori di Sanem e Leyla decideranno di vendere il loro negozio di famiglia. Sanem asseconderà il volere di Emre e cercherà di far saltare un contratto fra Can e una modella che porterebbe molta pubblicità all'agenzia. Archiviati i problemi di lavoro, Sanem e Can trascorreranno del tempo insieme per conoscersi meglio, ma finiranno per discutere animatamente a causa di un pregiudizio che Emre ha suggerito alla ragazza. Nel frattempo, in agenzia, si verrà a sapere che dal pc di Leyla sono state inviate delle informazioni tramite email per favorire l'agenzia di Aylin.

Emre tenta di rovinare gli affari dell'agenzia

Nel corso del servizio fotografico, Sanem farà cadere di proposito la modella Arzu perché troppo gelosa delle avances che quest'ultima ha fatto a Can. Quest'ultimo non comprenderà inizialmente il gesto della giovane e le chiederà spiegazioni. A quel punto, Can e Sanem inizieranno a discutere così tanto che decideranno di non rivolgersi più la parola se non per questioni lavorative.

Emre cercherà di sabotare l'agenzia, impedendole di ottenere un importante contratto con una ditta di cosmetici. Per farlo, l'uomo chiederà a Sanem di aiutarlo.

L'agenzia ottiene un importante contratto

Emre chiederà ad Ayhan di liberare un topo negli uffici mentre i tecnici dell'ispezione si trovano sul posto per valutare l'igiene dell'azienda.

Più tardi, Ayhan denigrerà il lavoro di Sanem davanti a tutti, facendola scoppiare in lacrime. Scossa e mortificata per quanto è accaduto, la giovane si rifugerà nella sala relax dove verrà raggiunta da Can, che la consolerà e con cui condividerà un momento di profonda tenerezza. Al party organizzato da Simeon Fabbri, l'imprenditore francese dell'azienda di profumi annuncerà di aver deciso di affidare la sua campagna pubblicitaria all'agenzia di Can. Gelosa di Sanem, Aylin chiederà ad Emre di inserirsi nella campagna pubblicitaria che è stata affidata a Can.