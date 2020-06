Presto ci sarà una svolta per due protagonisti della soap opera Una vita. Si tratta di Ramon Palacios (Juanma Navas) che dopo aver sofferto molto per il decesso della moglie Trini Crespo e a causa del suo arresto, ritroverà la felicità al fianco di Carmen Sanjurjo (Maria Blanco).

Gli spoiler relativi a ciò che accadrà nelle prossime puntate italiane, dicono che la storia d’amore tra il ricco borghese e la domestica non verrà vista di buon occhio dagli abitanti. Tra coloro che criticheranno la coppia ci sarà ovviamente la pettegola Susana Seler (Amparo Fernandez), che in diverse occasioni manifesterà il suo disappunto.

Una vita, spoiler: Susana apprende che Palacios e Carmen si amano

Negli episodi già trasmessi sull’emittente televisiva La 1 Tve lo scorso anno e in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, una nuova coppia scatenerà diverse polemiche. Ad innamorarsi saranno Ramon e Carmen, con la disapprovazione di Susana. Quest’ultima quando capirà che il padre di Antonito ha voltato pagina al fianco di Sanjurjo per averli colti in flagrante, comincerà a spargere dei brutti pettegolezzi in giro. In particolare l’ex sarta dopo aver ricordato alla nuova fiamma di Palacios di essere una domestica, non esiterà ad offenderla come la vedrà lavorare nella pensione di Servante e Fabiana.

Inoltre alla zia di Liberto non passerà inosservato un dettaglio, ovvero quando Ramon cercherà di far somigliare Carmen alla sua compianta moglie Trini.

Susana parlerà del gesto del Palacios durante una conversazione con Rosina e Felicia, e farà sapere alle due donne che secondo lei il ricco borghese e Carmen si lasceranno a breve.

Il ritorno della piccola Milagros, Ramon vuole sposare Sanjurjo

Il presentimento della pettegola di Acacias 38 sembrerà trovare conferma nell’istante in cui Sanjurjo si allontanerà da Ramon, e gli dirà di non voler essere per nessun motivo la copia della Crespo.

A far tornare il sereno tra Palacios e Carmen sarà il ritorno della piccola Milagros, nel quartiere iberico. Non appena il suocero di Lolita risolverà ogni tipo di incomprensione con la propria amata vorrà ricevere il consenso della donna per poterla corteggiare in modo ufficiale, e per far sapere a tutti coloro che lo conoscono di volerla sposare.

A questo punto l’ex domestica smetterà di lavorare per Fabiana, e non vedrà l’ora di convolare a nozze con Palacios. Anche questa volta Susana coglierà l’occasione al volo per criticare Carmen, chiedendole di svolgere il suo mestiere pulendo le finestre del suo appartamento. A gran sorpresa la futura moglie di Ramon non si lascerà sopraffare dall’attacco dell’anziana donna, visto che le preciserà di essere stata offesa da un’ex sarta.