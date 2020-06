Gemma Galgani e Nicola Vivarelli potrebbe non essere presenti alla settima edizione di Temptation Island. In merito alla presenza dei due protagonisti di Uomini e Donne nel docu-reality ne ha parlato Filippo Bisciglia a Fanpage. Il conduttore ha spiegato che non formando una coppia, non potrebbero prendere parte al programma.

Temptation Island andrà in onda con la prima puntata su Canale 5 a partire da giovedì 2 luglio. Al timone è stato confermato Filippo Bisciglia, ma la prima edizione post coronavirus vedrà una fusione tra la versione vip e nip.

Le indiscrezioni sul cast

L'inizio delle registrazioni di Temptation Island sono cominciate da due giorni e stando a quanto riferito dal conduttore all'interno dei due villaggi è già accaduto qualcosa.

Nell'intervista a Fanpage Filippo Bisciglia, senza sbilanciarsi più di tanto, ha parlato delle sei coppie presenti nel cast. "La prima è spumeggiante, la seconda è passionale, la terza è romantica e la quarta è pazzerella", ha affermato Bisciglia, confermando che probabilmente da lunedì 22 giugno verranno mandati in onda i promo del programma, in cui verranno svelate tutte le coppie partecipanti.

In merito a un'ipotetica partecipazione di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, Filippo Bisciglia è stato chiaro: "A Temptation Island partecipano le coppie. Non credo che Gemma e Nicola lo siano". Il conduttore di Temptation Island non ha neanche smentito i rumors su una probabile presenza di Giovanna Abate con Sammy Hassan.

La prima edizione post coronavirus

A Fanpage Bisciglia ha parlato di come sarà la prima edizione post coronavirus, spiegando che cast e produzione sono stati sottoposti per due volte ai test sierologici. Coppie e single sono stati in isolamento, per poi essere trasferiti in Sardegna in sicurezza. Per questo motivo i telespettatori continueranno a vedere contatti fisici tra i partecipanti.

Mai come quest'anno Filippo Bisciglia non vedeva l'ora di cominciare. Un momento d'incertezza sulla messa in onda programma c'è stato, ma il conduttore ha sempre sperato di tornare il più presto possibile a lavorare.

Il commento di Bisciglia su Antonella Elia

Le prime due coppie ufficiali di Temptation Island sono Antonella Elia con Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso.

Il conduttore del docu-reality ha dichiarato di aver conosciuto la 56enne a Tale e quale show: "È una ragazza molto dolce". Secondo Bisciglia, Antonella reagisce quando viene attaccata, ma a Temptation si parla di sentimenti, non di attacchi personali. Se per caso, però, Pietro Delle Piane dovesse combinare qualcosa, ci penserà lui a fare "da arbitro": "Potrei anche dovere intervenire per dividerli in caso cominciassero a baciarsi senza staccarsi".