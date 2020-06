La soap opera iberica Una vita dal lunedì alla domenica viene trasmessa di pomeriggio su Canale 5, mentre il sabato sera va in onda su Rete 4.

Negli episodi in programmazione dal 22 al 27 giugno, Ramon riuscirà a far comprendere a Felipe la verità sulla morte di Celia. Genova e Samuel decideranno di lasciare Acacias per fuggire da Cristobal, mentre Lucia avrà un malore. Telmo cercherà in ogni modo di vederla, ma Eduardo glielo impedirà.

Felipe comprende la verità sulla morte di Celia

Nelle puntate di Una vita in onda dal 22 al 27 giugno, il commissario Mendez si recherà presso la dimora degli Alday e farà delle domande a Genoveva sul suo passato.

Intanto Ramon comprenderà che sarà arrivato il momento di raccontare tutta la verità a Felipe. L'uomo dirà che Celia è morta accidentalmente cadendo dal balcone, mentre era intenta a portare via Milagros. Felipe non crederà a questa versione e lo caccerà di casa, ma successivamente inizierà a ragionare sullo strano comportamento tenuto da Celia negli ultimi giorni di vita.

Nel frattempo Bellita deciderà di esibirsi per aiutare economicamente la famiglia. Lucia non si presenterà all'appuntamento e scriverà una lettera a Telmo che Ursula consegnerà al Martinez, mentre quest'ultimo si troverà in viaggio con Mateo e l'uomo rinuncerà a partire. Ursula tornerà a casa con il bambino, proprio mentre Lucia si troverà con Eduardo: la donna - piuttosto impaurita - prometterà che non penserà più a Telmo.

Lucia sviene in pubblico

Ramon tornerà ad Acacias con Fulgencia, la vecchia balia di Milagros. La donna racconterà che dieci anni prima aveva sorpreso Celia mentre cercava di allattare il bambino. L'uomo a questo punto comprenderà finalmente lo squilibrio mentale della moglie. Samuel garantirà al commissario Mendez il proprio aiuto per trovare gli assassini di Ariza.

Genoveva riceverà una lettera da Marlene, in cui la donna la metterà in allerta sul fatto che Cristobal sarà sulle sue tracce e la Alday chiederà al marito di lasciare Acacias.

Nel frattempo Ramon sarà riuscito a far rinsavire Felipe, ma il ricordo di Trini lo farà riflettere sul suo rapporto con Carmen e l'uomo a malincuore interromperà ogni rapporto con lei.

Lucia intanto avrà un malore e sverrà sotto gli occhi di Telmo e di tutto il vicinato.

Telmo scrive una lettera d'addio a Lucia

Nella puntata serale di sabato 27 giugno in onda su Rete 4, tutti gli abitanti parteciperanno a una raccolta fondi. Samuel chiederà del denaro in prestito a Liberto, Carmen e Antonito, ma tutti glielo negheranno.

Ramon organizzerà una messa in memoria di Trini e Celia. Nel frattempo Telmo si recherà da Lucia per sincerarsi delle sue condizioni di salute, ma incontrerà Eduardo che gli impedirà di vederla. Telmo aggredirà l'uomo, ma l'intervento di Ursula eviterà il peggio. Infine Il Martinez comprenderà che per il bene di tutti dovrà andare via da Acacias e scriverà una lettera di addio a Lucia.