Temptation Island è pronto ad aprire i battenti. Secondo quanto riportato da Tv Blog, il docu-reality di Canale 5 potrebbe subire una fusione: all'interno dei rispettivi villaggi potrebbero esserci coppie famose e non. I motivi per cui potrebbe esserci un'unica versione sarebbero legati ai palinsesti dell'autunno. Secondo il sito Gossip e Tv, Mediaset non vorrebbe mandare in onda Temptation Island Vip in concomitanza col Grande Fratello Vip.

Le indiscrezioni sul reality dell'amore

Salvo cambiamenti di palinsesto, Temptation Island dovrebbe essere trasmesso dal prossimo 7 luglio 2020. Le coppie partecipanti al docu-reality dedicato all'amore dovrebbero sbarcare in Sardegna il 20 giugno, data in cui cominceranno le registrazioni del programma.

Secondo quanto emerso dal portale Tv Blog, la versione Vip e quella Nip dovrebbero essere accorpate in un'unica soluzione. I motivi in primis sarebbero legati a delle scelte di palinsesto. Mediaset non vorrebbe contrapporre il docu-reality alla quinta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini.

Ma non sarebbe finita qui: la pandemia da coronavirus non avrebbe permesso alla redazione di svolgere i casting come accadeva fino allo scorso anno. Inoltre, con la fusione della versione Vip e Nip ci sarebbe il toto conduttore. Secondo le indiscrezioni di Tv Blog, tra Alessia Marcuzzi e Filippo Bisciglia dovrebbe avere la meglio quest'ultimo. Qualora le ipotesi del portale dovessero essere attendibili, il programma di Canale 5 tornerebbe alla origini: le prime edizioni infatti, nel cast avevano coppie celebri e non celebri.

Per il momento si tratta solamente di supposizioni, poiché i vertici del colosso di Cologno Monzese non hanno ancora fornito delle indicazioni su Temptation Island 2020.

Le probabili coppie del reality

Tv Blog non ha lanciato solo le indiscrezioni di una fusione tra la versione Vip e Nip di Temptation Island, ma ha riportato anche i nomi delle probabili coppie.

Dopo il nome di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, sembra essere sempre più probabile una partecipazione di Manila Nazzaro e il suo fidanzato Lorenzo Amoruso. Inoltre, è stata azzardata l'ipotesi di un possibile approdo sull'isola dell'amore per Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. In merito a quest'ultima coppia in realtà ci sono molti dubbi: la coppia infatti, non è ancora stabile ma in fase di conoscenza.

Chi invece sembra avere le idee chiare sul docu-reality dell'amore sono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. L'influencer siciliana in un'intervista radiofonica con Turchese Baracchi ha ammesso di avere declinato l'invito: "Non è nel nostro modus operandi". Tuttavia la 39enne avrebbe ringraziato Maria De Filippi per l'opportunità.