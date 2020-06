Lo scontro tra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Javier Velasco (Carro Alejandro) continuerà a essere al centro della story-line di Una vita, in onda dal 29 giugno al 3 luglio in Spagna. Gli spoiler della soap opera svelano che l'avvocato proverà a soffocare la moglie di Felipe (Marc Parejo), rea di aver tentato di ucciderlo. Marcos, invece, rapirà Felicia Pasamar (Susana Sotelo) per iniziare una storia d'amore lontani da Acacias 38.

Una vita: Ramon critica Antonito, la salute di Felipe ha un peggioramento

Le anticipazioni della soap opera iberica, in programma da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio sull'emittente iberica La 1, svelano che Genoveva temerà che Felipe abbia ripreso la memoria dopo averlo visto parlare con Fabiana.

In seguito, la donna comunicherà a Liberto di volersi prendere cura personalmente di suo marito nonostante i pettegolezzi dei vicini. Ramon criticherà l'atteggiamento di suo figlio Antonito, il quale si vanterà di aver vinto le elezioni del partito conservatore. Anabel, invece, organizzerà un piano affinché suo padre Marcos incontri Felicia durante la festa di compleanno di Camino.

In ospedale, la salute di Felipe avrà un brutto peggioramento, tanto che la moglie deciderà di internarlo in una casa di cura. In seguito, la Salmeron inviterà Velasco a casa sua. Infine, Javier terrà sotto scacco Laura. L'avvocato comunicherà alla serva che non esiterà a far del male a Lorenza, se non uccide l'Alvarez Hermoso.

Marcos porta Felicia via da Acacias 38

Dalle trame spagnole di Una Vita, in onda tra un anno su Canale 5, si evince che Genoveva tranquillizzerà Laura, in quanto è stata lei a prelevare Lorenza dalla sua abitazione. Intanto, Felicia apparirà sorpresa quando vedrà Marcos alla festa di compleanno della figlia.

L'uomo, a questo punto, rapirà la Pasamar in un posto lontano da Acacias 38. Camino sarà contenta per sua madre, ma al contempo triste per essere sola nel giorno del suo compleanno, se qualcuno non suonasse al campanello. Intanto, Velasco si recherà a casa della Salmeron. Qui, la donna metterà del veleno nella tazzina dell'avvocato.

Peccato, che Javier capisca che c'è qualcosa di strano nella bevanda, tanto da chiedere alla moglie di Felipe di provarlo.

Velasco prova a uccidere Genoveva

Antonito inizierà a fare amicizia con Miguel. Nel frattempo Camino riceverà la visita di Maite. Un incontro, che sarà spiato da Anabel, la quale le informerà delle nozze tra Felicia e Marcos. A tal proposito, la Pasamar rivelerà ad Anabel di voler fuggire a Parigi insieme alla pittrice francese. Velasco, invece, proverà ad uccidere Genoveva, se lei non reagisse con violenza. Più tardi, la Salmeron si rappacificherà con Felipe, che crederà ad ogni singola parola uscita dalla sua bocca. Liberto, invece, dimostrerà di essere molto arrabbiato con la donna, rea di avere il controllo sulla amnesia dell'Alvarez Hermoso.

Infine quest'ultimo troverà un fazzoletto con le iniziali di Marcia.